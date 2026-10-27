Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 9. hafta maçları 23, 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynandı.

Ligin 9. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü ev sahibi takımlar kazanırken 5 matça ise gülen taraf konuk ekipler oldu. Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda beraberlik yaşanmadı. Öte yandan ligin 9. haftasında futbolseverler toplam 27 gol izledi.

GALATASARAY, DERBİDE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Süper Lig'in 9. haftasında sonucu merakla beklenen dev derbide Galatasaray ile Fenerbahçe, RAMS Park'ta karşı karşıya geldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Derbiden puansız ayrılan Fenerbahçe ise haftayı 16 puanla 5. sırada tamamladı.

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'de 9. haftanın önemli maçlarından birinde Beşiktaş ile İstanbul Başakşehir, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaştı. Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve puanını 18'e yükselterek haftayı 4. sırada noktaladı.

TRABZONSPOR, 7 GOLLÜ MAÇTA 4-3'LE GÜLDÜ

Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşılaştı. Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 yenik durumda kapattığı ve toplam 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazandı ve puanını 19'a yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı.

HAFTANIN SONUÇLARI VE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

• Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: 1-2

• Eyüpspor - Kasımpaşa: 0-1

• Gaziantep FK - Erzurumspor FK: 1-3

• Samsunspor - Amedspor: 1-2

• TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği: 2-0

• Göztepe - Arca Çorum FK: 2-0

• Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4

• Beşiktaş - İstanbul Başakşehir: 2-0

• Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim Cumartesi:

13.30 | Erzurumspor FK - Arca Çorum FK

16.00 | Kocaelispor - Çaykur Rizespor

19.00 | Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım Pazar:

13.30 | Amedspor - Eyüpspor

16.00 | İstanbul Başakşehir - Samsunspor

16.00 | Trabzonspor - Gaziantep FK

19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım Pazartesi:

20.00 | Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor