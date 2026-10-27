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Spor
Avatar
Editor
 | Yasin Aşan
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 02:45

Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sona erdi. Ligde haftanın maçında Galatasaray, sahasında ağırladığı Fenerbahçe'yi 2-1 yenerek liderliğini sürdürdü. Beşiktaş, sahasında İstanbul Başakşehir'i 2-0 mağlup ederken Trabzonspor da Çaykur Rizespor deplasmanında 4-3 kazandı. İşte ligin 9. haftasında alınan sonuçlar ve 10. haftanın programı...

Avatar
Editor
 Yasin Aşan
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Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
27.10.2026
saat ikonu 02:45
|
GÜNCELLEME:
27.10.2026
saat ikonu 02:45

'de 2026-2027 sezonu heyecanı devam ediyor. Ligde 9. hafta maçları 23, 24, 25 ve 26 Ekim tarihlerinde oynandı.

Ligin 9. haftasında oynanan 9 karşılaşmanın 4'ünü ev sahibi takımlar kazanırken 5 matça ise gülen taraf konuk ekipler oldu. Ligin 9. haftasında oynanan maçlarda beraberlik yaşanmadı. Öte yandan ligin 9. haftasında futbolseverler toplam 27 gol izledi.

Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

GALATASARAY, DERBİDE FENERBAHÇE'Yİ YENDİ

Süper Lig'in 9. haftasında sonucu merakla beklenen dev derbide ile , 'ta karşı karşıya geldi. Haftaya 19 puanla lider giren Galatasaray, derbiden 2-1'lik galibiyetle ayrılarak puanını 22'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Derbiden puansız ayrılan Fenerbahçe ise haftayı 16 puanla 5. sırada tamamladı.

Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

BEŞİKTAŞ, BAŞAKŞEHİR'İ MAĞLUP ETTİ

Süper Lig'de 9. haftanın önemli maçlarından birinde ile İstanbul Başakşehir, Tüpraş Stadı'nda kozlarını paylaştı. Beşiktaş, ilk yarısı golsüz eşitlikle biten mücadeleyi ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 kazandı ve puanını 18'e yükselterek haftayı 4. sırada noktaladı.

Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

TRABZONSPOR, 7 GOLLÜ MAÇTA 4-3'LE GÜLDÜ

Süper Lig'in 9. haftasında Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşılaştı. Trabzonspor, ilk yarısını 2-0 yenik durumda kapattığı ve toplam 7 golün atıldığı mücadeleyi 4-3 kazandı ve puanını 19'a yükselterek haftayı 3. sırada tamamladı.

Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

HAFTANIN SONUÇLARI VE GELECEK HAFTANIN PROGRAMI

Süper Lig'in 9. haftasında alınan sonuçlar şöyle:

• Corendon Alanyaspor - Kocaelispor: 1-2
• Eyüpspor - Kasımpaşa: 0-1
• Gaziantep FK - Erzurumspor FK: 1-3
• Samsunspor - Amedspor: 1-2
• TÜMOSAN Konyaspor - Gençlerbirliği: 2-0
• Göztepe - Arca Çorum FK: 2-0
• Çaykur Rizespor - Trabzonspor: 3-4
• Beşiktaş - İstanbul Başakşehir: 2-0
• Galatasaray - Fenerbahçe: 2-1

Süper Lig'de 9. hafta tamamlandı! İşte haftanın sonuçları ve 10. haftanın programı

Süper Lig'de 10. haftanın programı şöyle:

30 Ekim Cuma:

20.00 | TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray

31 Ekim Cumartesi:

13.30 | Erzurumspor FK - Arca Çorum FK
16.00 | Kocaelispor - Çaykur Rizespor
19.00 | Fenerbahçe - Göztepe

1 Kasım Pazar:

13.30 | Amedspor - Eyüpspor
16.00 | İstanbul Başakşehir - Samsunspor
16.00 | Trabzonspor - Gaziantep FK
19.00 | Kasımpaşa - Beşiktaş

2 Kasım Pazartesi:

20.00 | Gençlerbirliği - Corendon Alanyaspor

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#galatasaray
#fenerbahçe
#Beşiktaş
#Futbol
#trendyol süper lig
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