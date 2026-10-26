Trendyol Süper Lig'de heyecan 9. hafta maçlarıyla devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen maçlarından birinde, Karadeniz derbisinde Çaykur Rizespor ile Trabzonspor, Rize'de karşılaştı. Mücadelede hakem Halil Umut Meler düdük çaldı.

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HABERİN ÖZETİ Trabzonspor 7 gollü maçta kazandı! Bordo-mavililer, Çaykur Rizespor'u 4-3 yendi Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Çaykur Rizespor ile Trabzonspor arasında oynanan Karadeniz derbisini Trabzonspor 4-3 kazandı. Çaykur Rizespor, 12. dakikada Borrelli'nin golüyle 1-0 öne geçti. 32. dakikada Borrelli tekrar sahneye çıkarak skoru 2-0'a getirdi. Trabzonspor, Muçi ve Aral Şimşir'in golleriyle 51. dakikada durumu 2-2'ye eşitledi. Franculino Dju'nun golüyle Trabzonspor 57. dakikada 3-2 öne geçti. Çaykur Rizespor, Laçi'nin golüyle 68. dakikada skoru 3-3'e taşıdı. Maçın 84. dakikasında Franculino Dju attığı golle Trabzonspor'a 4-3'lük galibiyeti getirdi.

Trabzonspor, sahaya Onana, Pina, Nwaiwu, Savic, Mustafa Eskihellaç, Melih Kabasakal, Fabinho, Salah, Muçi, Aral Şimşir ve Franculino ilk 11'iyle çıktı.

Çaykur Rizespor, maçın 12. dakikasında öne geçti. Ev sahibi ekibin atağında Olawoyin'in pasında ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Mithat Pala, meşin yuvarlağı içeriye gönderdi. Borrelli'nin şutunda top, fileleri havalandırdı ve skor 1-0 oldu.

Çaykur Rizespor, 32. dakikada farkı 2'ye çıkardı. Mebude'nin ceza sahasının sağ çaprazından gönderdiği topla kalenin önünde buluşan Borrelli'nin bekletmeden vuruşunda, meşin yuvarlak filelere gitti ve durum 2-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Çaykur Rizespor'un 2-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Trabzonspor, mücadelenin 49. dakikasında farkı 1'e indirdi. Bordo-mavililerin atağında Salah'ın pasıyla topla buluşan Muçi, ceza sahasına girdikten sonra rakibinden sıyrılarak kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muçi, dibine girdiği topu kale sahasına çevirdi. Bu bölgedeki Melih Kabasakal topu boş kaleye gönderdi ve skor 2-1 oldu.

Trabzonspor, 51. dakikada bir gol daha bularak skora dengeyi getirdi. Konuk ekibin atağında rakibinden sıyrılan Muçi, topu solundaki Aral Şimşir, önüne doğru yuvarladı. Topla birlikte ceza sahasına giren Aral Şimşir, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı aşırtma vuruşla ağları havalandırdı ve durum 2-2 oldu.

Trabzonspor, karşılaşmanın 57. dakikasında öne geçti. Bordo-mavililerde sağ kanatta topla buluşan Salah, pasını Muçi'ye aktardı. Muçi'nin kale sahasının sağ çaprazından yaptığı vuruşta kaleci Fofana'dan seken topa kale sahasındaki Franculino Dju son dokunuşu yaptı ve skor 3-2 oldu.

Çaykur Rizespor, 68. dakikada maçta bir kez daha eşitliği sağladı. Ceza sahası yayının gerisinde topla buluşan Mebude, tek pasla meşin yuvarlağı Laçi'nin önüne bıraktı. Laçi'nin sert vuruşunda Onana soluna uzanarak topa müdahale etmesine rağmen direğe de çarpan meşin yuvarlak ağlara gitti ve durum 3-3'e geldi.

Trabzonspor, 84. dakikada bir kez daha öne geçti. Muçi'nin savunma arkasına gönderdiği topu kontrol ederek sol çaprazdan ceza sahasına giren Franculino Dju, yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve skor 4-3 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Trabzonspor, deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-3 mağlup etti.

Trabzonspor, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini alarak puanını 19'a yükseltti. Çaykur Rizespor ise ligdeki 5. yenilgisini yaşayarak 10 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'in 10. haftasında 1 Kasım Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile karşılaşacak. Çaykur Rizespor ise ligin 10. haftasında 31 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Kocaelispor'a konuk olacak.