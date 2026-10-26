Filenin Sultanları'nın Dünya Kupası'ndaki rakipleri belli oldu! İşte ay-yıldızlıların grubu

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek 2027 FIVB Dünya Kupası'na doğru geri sayım sürüyor. 2027 FIVB Dünya Kupası öncesinde grup aşaması kura çekimi gerçekleştirildi.

2027 FIVB Dünya Kupası'nda mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın grup aşamasındaki rakipleri de belli oldu.

Kura çekiminde, 2 Ekim 2026 tarihli dünya sıralaması esas alınarak uygulanan serpantin sistemine göre dünya sıralamasında 3. basamakta bulunan Türkiye, C Grubu'nun ilk sırasında yer aldı. Ay-yıldızlıların gruptaki rakipleri, Dominik Cumhuriyeti, Fransa ve Mısır oldu.

2027 FIVB Dünya Kupası'nda diğer gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: İtalya, Belçika, Kolombiya, Porto Riko

B Grubu: Brezilya, Çekya, Kenya, Güney Kore

D Grubu: ABD, Tayland, Meksika, Yunanistan

E Grubu: Polonya, Almanya, Slovenya, Küba

F Grubu: Japonya, Rusya, Arjantin, Bulgaristan

G Grubu: Kanada, Sırbistan, Ukrayna, Kamerun

H Grubu: Çin, Hollanda, İsveç, İsviçre

FİLENİN SULTANLARI'NIN RAKİPLERİ

Türkiye'nin rakiplerinden Dominik Cumhuriyeti, 2025 Panamerikan Kupası'nı kazanırken Fransa, aynı yıl düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda çeyrek finale yükselerek organizasyondaki en iyi derecesini elde etti. Mısır ise 2026 Afrika Kadınlar Voleybol Şampiyonası'nda şampiyonluğa ulaştı.

DEV ORGANİZASYONDA 32 TAKIM YER ALACAK

ABD ve Kanada'nın ev sahipliğinde 20 Ağustos-5 Eylül 2027 tarihlerinde düzenlenecek organizasyonda 32 takım mücadele edecek.

İkinci kez 32 takımın katılımıyla gerçekleştirilecek turnuvada, dörderli 8 grupta oynanacak karşılaşmaların ardından gruplarını ilk iki sırada tamamlayan 16 ekip, son 16 turuna yükselecek.

ABD ve Kanada'da toplam 5 şehirde düzenlenecek şampiyonanın grup maçları, Kanada'nın Montreal ve Quebec City kentleri ile ABD'nin Omaha ve Orlando kentlerinde oynanacak. Final etabına ise ABD'nin Anaheim kenti ev sahipliği yapacak.

Organizasyonun final etabındaki karşılaşmalar, Los Angeles 2028 Olimpiyat Oyunları'nda da voleybol müsabakalarının oynanacağı Honda Center'da gerçekleştirilecek.