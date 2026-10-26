Kimi Antonelli'den şampiyonluk için dev adım! İtalyan pilot, ABD GP'de kazandı

Formula 1'de 2026 sezonu heyecanı devam ediyor. Yarışseverlerin keyifle takip ettiği Formula 1'de sezonun 18. yarışı ABD'deki Teksas eyaletinin başkenti Austin'de düzenlendi.

5,513 kilometrelik Amerika Pisti'nde 56 tur üzerinden düzenlenen yarışı, Mercedes takımının İtalyan pilotu Kimi Antonelli kazandı. Yarışta, 1 saat 35 dakika 16.650 saniyelik derecesiyle birinciliğe ulaşan Antonelli bu sezonun 9. etap galibiyetini elde etti. Bu sonuçla Antonelli, en yakın rakibi George Russell'ın 123 puan önünde yer alarak şampiyonluğa bir adım daha yaklaştı.

Ferrari'nin Monakolu pilotu Charles Leclerc, liderin 13.078 saniye gerisinde ikinci, Red Bull takımından Hollandalı pilot Max Verstappen, 17.485 saniye farkla üçüncü oldu.

Sezonun 19. yarışı Meksika Grand Prix'si 1 Kasım'da koşulacak.

Formula 1'de pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

PİLOTLAR

1. Kimi Antonelli: 365

2. George Russell: 242

3. Lewis Hamilton: 241

4. Max Verstappen: 236

5. Charles Leclerc: 233

TAKIMLAR

1. Mercedes: 607

2. Ferrari: 474

3. Red Bull: 355

4. McLaren: 355

5. Racing Bulls: 102