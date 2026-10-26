İspanya La Liga'da 10. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. La Liga'da 10. haftada sonucu merakla beklenen "El Clasico"da Barcelona ile Real Madrid, Spotify Camp Nou'da karşı karşıya geldi.

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HABERİN ÖZETİ El Clasico'da zafer Real Madrid'in! Eflatun-beyazlılar, Barcelona'yı 2-1 yendi İspanya La Liga'nın 10. haftasında oynanan El Clasico maçında Real Madrid, Barcelona'yı deplasmanda 2-1 mağlup etti. Real Madrid, 41. dakikada Mbappe'nin golüyle 1-0 öne geçti. Barcelona, 61. dakikada Raphinha'nın golüyle skora 1-1 eşitliği getirdi. Real Madrid, 87. dakikada Mbappe'nin ikinci golüyle sahadan 2-1 galip ayrıldı. Bu sonuçla Real Madrid puanını 24'e yükseltirken, Barcelona 27 puanda kaldı.

Barcelona, mücadeleye Joan Garcia, Espart, Cubarsi, Martin, Cancelo, Rodri, Pedri, Yamal, Fermin, Gordon ve Raphinha ilk 11'iyle çıktı. Real Madrid ise maça Lunin, Valverde, Konate, Huijsen, Cucurella, Tchouameni, Bernardo Silva, Arda Güler, Bellingham, Diomande ve Mbappe ilk 11'iyle başladı.

Real Madrid, dev maçta 41. dakikada öne geçti. Konuk ekibin sol kanattan geliştirdiği atakta topla buluşan Cucurella, derinlemesine bir pasla Diomande'yi gördü. Diomande, ceza sahasına girer girmez kale sahasına orta yaptı. O bölgede Barcelona savunmasında Martin'in uzaklaştırmak istediği top Mbappe'ye çarparak ağlara gitti ve skor 1-0 oldu.

İlk yarının kalan bölümünde başka gol olmadı ve devre arasına Real Madrid'in 1-0'lık üstünlüğüyle girildi.

Barcelona, karşılaşmanın 61. dakikasında skora dengeyi getirdi. Ev sahibi ekipte sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunun ardından ceza sahası ön çizgisinin önünde topla buluşan Pedri, soluna çektikten sonra ceza sahasındaki Raphinha'ya pasını aktardı. Raphinha, sağ çaprazdan yaptığı vuruşla ağları havalandırdı ve durum 1-1'e geldi.

Real Madrid, mücadelenin 87. dakikasında bir kez daha öne geçti. Eflatun-beyazlılarda Arda Güler'in derin pasıyla savunma arkasına hareketlenen Camavinga, ceza sahasına girip Cubarsi'den sıyrıldıktan sonra pasını penaltı noktasına doğru çıkardı. Bu bölgede topu kontrol eden Mbappe fileleri sarsmayı başardı ve skor 2-1 oldu.

Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Real Madrid, deplasmanda Barcelona'yı 2-1 mağlup etti.

Real Madrid, bu sonuçla ligdeki 8. galibiyetini alarak puanını 24'e yükseltti. Barcelona ise ligdeki ilk yenilgisini yaşayarak 27 puanda kaldı.

Real Madrid, ligin 11. haftasında deplasmanda Racing Santander'e konuk olacak. Barcelona ise ligin 11. haftasında sahasında Alaves'i ağırlayacak.