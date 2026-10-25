Fenerbahçe, Galatasaray derbisinin hazırlıklarını bitirdi

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını bugün Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirdiği son antrenmanla tamamladı.

Teknik Direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan idman; ısınma, çabukluk ve koordinasyon hareketleriyle başladı. İki grup halinde yapılan 5'e 2 top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden idman, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertliler, bu antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.