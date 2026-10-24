Vedat Muric'ten Osimhen itirafı! "İkimiz eşitiz"

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı devam ediyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin nefeslerini tutacağı dev derbiye sayılı saatler kala Fenerbahçe'nin Kosovalı golcüsü Vedat Muric, beINSports'a açıklamalarda bulundu.

Derbi için konuşan tecrübeli forvet, "Derbiye iyi hazırlanıyoruz. Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde talihsiz bir beraberlik aldık. Gönül isterdi ki o maçı seyircimiz önünde kazanıp derbiye çok daha iyi bir şekilde hazırlanalım. Ancak bunu bir yol kazası, şanssızlık olarak değerlendirebiliriz. Biz yine aynı şekilde yolumuza devam ediyor, derbiye de her maça olduğu gibi hazırlanmaya devam ediyoruz. Taktiksel anlamda İsmail hocanın bizden istedikleri belli. Onun direktiflerini sahada uygulayacak yeteneğe, tecrübeye ve kaliteye sahip olduğumuzu düşünüyorum. İsmail hoca, derbide bizden kendimiz olmamızı istiyor. Bu tür maçları çok kez oynamış birçok oyuncumuz var. Şampiyonlar Ligi kupası kaldırmış, Dünya Kupası, Avrupa Kupası vs. bu tür seviyedeki maçları çok oynamış futbolcumuz var. Bu yüzden derbide bir adım öndeyiz." ifadelerini kullandı.

VEDAT'TAN LUKAKU AÇIKLAMASI

Romelu Lukaku hakkında Muriqi, "Aslında genel anlamda evet konuşuyoruz. Çünkü bazen ben 6 yıldır, 7 yıldır yanılmıyorsam Avrupa'da oynuyorum. Ama Türkiye Ligi'nden hani kopamadık bir türlü. Fenerbahçe'nin maçlarını tabii ki sürekli takip ediyordum. Eğer maçla benim kendi maçıma çakışmazsa takip ediyordum. Sadece Fenerbahçe'nin değil bütün Anadolu kulüplerinin de oynanan maçlarını takip ediyordum. Yani geldiğimde sanki böyle daha önce de buradaydım hani çok hakimdim rakiplere, rakip stoperlere. O yüzden tanıdığım, iyi bildiğim bir rakip stoper varsa eğer Lukaku oynuyorsa gidip kendi fikirlerimi söylüyorum tabii ki. Burada aslında o çizgi çok ince. Çok ince çünkü Lukaku çok tecrübeli bir adam. Yani dünya yıldızı stoperlerle oynamış bir adam, onlara karşı üstünlük kurmuş bir forvet. O yüzden kelimelerimi seçiyorum desem daha doğru olur. Çünkü yanlış anlaşılmak istemem. Tamamen hepsi takımımız için nasıl faydalı olursa o yüzden kelimelerimi seçmeye çalışıyorum. Ama onun da bazen kendi fikirleri olunca özellikle... O çünkü çok tanımıyordu doğal olarak ama ilk yarıda ben oynayınca işte analiz ediyor. İkinci yarıda gelip kendi fikirlerini söylüyor. Mesela stoperi gördüğünde... Çünkü dışarıdaki adam çok daha net görebilir aslında rakip takımı ve senin oynadığın futbolu. Sağ olsun o da gelip yardımcı oluyor, destek oluyor." dedi.

"EDERSON İNANILMAZ BİR PERFORMANS SERGİLİYOR"

Fenerbahçe'nin Brezilyalı file bekçisi Ederson için ise Kosovalı santrfor, "Ederson müthiş bir başlangıç yaptı aslında lige. Oynadığı ilk maçtan bu yana inanılmaz bir performans sergiliyor. Bizim takım olarak iyi oynamadığımız, konsantrasyonumuzu kaybettiğimiz dakikalarda, momentumu kaybettiğimiz anlarda Ederson sahneye çıkıyor kurtarışlarıyla. Büyük bir kaleci. Yani dünya yıldızı bir kaleci. Burada Ederson'u Fenerbahçe'de oynadığı için bence biz ve Fenerbahçe taraftarı çok şanslıyız. İnşallah sezon sonuna kadar performansını böyle devam ettirir. İdmanda bazen evet karşı karşıya geliyoruz. Çok yoğun maç trafiği olduğu için böyle çok maç, karşılıklı maçlar olmuyoruz ama idmanlardan sonra şut atıyoruz vesaire. Çok iyi kaleci. Yani kaleyi öyle bir kapatıyor ki bir anda böyle kaleciler vardır ya böyle kalede büyür. Bizim idmanda işte birebir çalışıyoruz bazen. Öyle bir açı alıyor ki yani gol atma ihtimaliniz çok düşük, bir anda çok avantajlı duruma geçiyor. Tecrübesini de çok iyi kullanıyor. İnşallah performansını sezon sonuna kadar hep böyle sürdürür. Çünkü bize fayda sağlamış olacak." şeklinde konuştu.

"GALATASARAY STOPERLERİNE ZOR ANLAR YAŞATACAĞIZ"

Galatasaray'ın savunması hakkında da konuşan Vedat, "Yani yıllardır, yanılmıyorsam 3 yıldır falan beraber tandem olarak oynuyor Sanchez ve Abdülkerim ikilisi. Uğurcan da zaten yerli olarak bence Türkiye'nin en iyi kalecilerinden biri. İyi bir tandem oluşturdular ama fiziksel anlamda yanlış anlaşılmasın ben veya Lukaku kim oynayacaksa oynasın bence fiziksel anlamda bizim forvetlerden üstün olacaklarını düşünmüyorum. Tabii ki bu maçta dediğim gibi daha önce söylediğim konsantrasyon, motivasyon hepsi bunlar çok önemli detaylar bir futbolcu için. Ama Lukaku'nun veya benim konsantrasyonumuzun üst düzey olduğu bir maçta fiziksel anlamda yani üstünlük kuracağımızı düşünüyorum. Ama tabii bu sadece Abdülkerim'e veya Sanchez'e fiziksel üstünlük kurduk tamam maçı kazandık gibi bir algı oluşmasın. Çünkü burada derbilerde özellikle her zaman takım oyunu, motivasyon, konsantrasyon diyorum. Sen bireysel anlamda ama karşılaştırırsak fiziksel anlamda üstünlük kuracağımızı düşünüyorum. O yüzden onları en azından forvet bölgesinde gerek sırtı dönük gerek Lukaku oynayacaksa Lukaku'nun çabukluğu ve fiziğiyle de zor anlar yaşatacağımızı düşünüyorum Galatasaray stoperlerine." ifadelerini kullandı.

VEDAT'TAN OSIMHEN SÖZLERİ

Galatasaray forveti Osimhen hakkında ise Kosovalı yıldız, "Osimhen'i herkes tanıyor. Yıllardır Avrupa'da sonra geldi Türkiye'de başarılara imza attı. Yeteneğine ve futbolculuğuna saygı duyuyoruz ama maçta eğer aynı sahadaysak ikimiz eşitiz demektir. Rakip kim olursa olsun. O yüzden orada savunma hattımızın Osimhen'in çabukluğunu kapatıp üstünlük kurabileceğini düşünüyorum. Çok güçlü ve iyi bir oyuncu ama ben kendi takım arkadaşlarıma güveniyorum." dedi.