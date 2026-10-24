Galatasaray'da Yunus Akgün'den Fenerbahçe derbisi sözleri! "Kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz"

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı yaşanıyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, pazartesi günü saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Türkiye'nin nefeslerini tutacağı dev derbiye sayılı saatler kala Galatasaray'ın milli futbolcusu Yunus Akgün, beINSports'a açıklamalarda bulundu.

Yoğun bir fikstür içinde olduklarını ifade eden Yunus Akgün, "3 günde bir, 4 günde bir yüksek tempo, yüksek seviyeli maçlar oynuyoruz. Kolay değil. Şampiyonlar Ligi, Lig... Daha bunun Türkiye Kupası gelecek, o var. Ama gerçekten şu anda çok mutluyuz, çok iyi gidiyoruz, güzel gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz. Yani şu anda tabii ki de çocukluk hayallerimi yaşıyorum diyebilirim. 8 yaşında girdim Galatasaray'dan içeri. Florya'nın suyunu içmiş bir oyuncu olarak orada çok güzel hatıralarım, çok güzel anılarım var. Burada da çok güzel anılarım var, devam ediyor. Yani çok mutluyum tabii ki de. Çok güzel günler geçirdim Florya'da. Şimdi Kemerburgaz da bize uğurlu geldi. Burada da şampiyonluklar yaşadık." dedi.

26 yaşındaki futbolcu takımdan beklentilerin çok yüksek olduğunu belirterek, "Galatasaray'ın her zaman hedefi şampiyonluktur. Her sene böyle. Baskı değil, bu bir sorumluluk. Bizim sorumluluğumuz. Biz de elimizden geldiğince taraftarlarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. 4 yıl üst üste şampiyonluk, büyük bir tarih yazıyoruz. Bu tarihin parçası olmaktan dolayı da çok mutluyum. Şimdi önümüzde büyük bir fırsat var, 5 sene üst üste. Şu anda lideriz. Sayın başkanımız, hocamız, hocamızın ekibi, arka tarafta çalışan ekibimiz var. Yani herkes burada çok büyük bir emek veriyor ve bu emeğin karşılığını şampiyon olarak aldığımız için de çok mutluyuz. Gerçekten çok mutluyum. Dediğim gibi baskı yaratmıyor. Bu bizim için bir sorumluluk. Beklentiler çok yüksek, bu beklentileri biz yükselttik. Evet. Ve bu beklentileri de karşılıyoruz şu anda. Çok şükür her şey istediğimiz gibi gidiyor. Dediğim gibi bu senede hedefimiz belli. Taraftarımızın desteğiyle inşallah camiamızı, taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

YUNUS AKGÜN'DEN FENERBAHÇE MESAJI

Yunus Akgün, pazartesi günü oynayacakları Fenerbahçe derbisiyle ilgili de konuştu. Derbiyi kazanmak istediğini söyleyen Yunus, "İki takım da çok üst seviye maçlar oynuyor Avrupa'da. Ülkemizi en iyi şekilde temsil etmeye çalışıyor. Bu çok değerli. İki takımın Şampiyonlar Ligi'nde olması çok önemli, çok değerli, ülkemiz adına. Tabii ki de çok güzel bir atmosfer bizi bekliyor. Fenerbahçe derbisi özellikle stadımızda taraftarlarımız çok büyük bir destek veriyor bize. Bu bizim için çok önemli. Çok güzel bir atmosfer bekliyoruz. Tabii ki de kazanıp taraftarlarımızı mutlu etmek, camiamıza güzel bir derbi hediye etmek istiyoruz. İnşallah bunu başarırız. Çok güzel bir atmosfer olacak dediğim gibi ama her derbi özel. İnşallah kazanıp camiamıza hediye etmek istiyoruz. Özellikle Türk oyuncular ve ben akademiden yetişmiş bir oyuncu olarak benim motivasyonum tabii ki de farklı oluyor. Her maçın motivasyonu farklı ama derbiler dediğim gibi ülkede, Avrupa'da özellikle Fenerbahçe - Galatasaray derbisi çok takip ediliyor. Çok merakla bekleniyor. Çok ateşli bir maç oluyor çünkü. Hem deplasman olsun evimizde olsun. Ama işte atmosfer güzel olacak. Kazanmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"SALLAI İLE DAHA İYİ ANLAŞTIĞIMI SÖYLEYEBİLİRİM"

Takımda Sallai ile anlaştığını söyleyen Yunus, "Çok güzel karakterler, çok da iyi oyuncular. Yani Singo ile çok oynama fırsatım olmadı biliyorsunuz, şanssız bir dönem geçiriyor, sakatlıkları oldu. Barış'la oynadığımız zaman çok iyi oynadık. Barış da sol açık oynuyor, sağ bek oynadı, sağ açık oynadı. Sağ bek oynadığında da iyi bir performans vermiştik. Ama ben Sallai ile daha çok oynamıştım. Sallai ile daha iyi anlaştığımı söyleyebilirim. Ama dediğim gibi kim oynarsa oynasın o bölgede zaten en iyisini vermeye çalışıyor. Ama Sallai diyebilirim." dedi.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE GİDEBİLDİĞİMİZ KADAR GİTMEK İSTİYORUZ"

Son olarak Avrupa'daki hedeflerini açıklayan tecrübeli oyuncu, "Şampiyonlar Ligi'nde hedefimiz yüksek. Geçen sene son 16 oynadık. Bu sene de hedefimiz yüksek. Basın toplantısında da söylemiştim, bu maçı kazanıp bir çıkış yapmak istiyoruz. Çünkü ilk iki maç istediğimiz sonucu alamamıştık. Çok şükür kazandık. Şimdi Şampiyonlar Ligi'nde evimizde iki tane çok önemli maçımız var. Evimizde oynadığımız için bizim için büyük bir avantaj. Çünkü taraftarımızla beraber çok farklı bir Galatasaray var. Hedefimiz yüksek, beklentiler yüksek, bunun da farkındayız. Geçen senenin üstüne çıkmak istiyoruz. Kaliteli bir kadromuz var, kaliteli ekibimiz var. Bunu sahaya yansıtarak taraftarlarımızı mutlu etmek istiyoruz. İnşallah dediğim gibi ligde hedefimiz her zaman şampiyonluk. Şampiyonlar Ligi'nde gidebildiğimiz kadar gitmek istiyoruz. İnşallah bunu başarabiliriz." ifadelerini kullandı.