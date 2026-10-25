Galatasaray, Fenerbahçe derbisi hazırlıklarını tamamladı

Trendyol Süper Lig'de 9. hafta maçlarının heyecanı sürüyor. Ligde haftanın sonucu merakla beklenen dev derbisinde Galatasaray ile Fenerbahçe, yarın saat 21.30'da RAMS Park'ta karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı kritik maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde yaptığı son antrenmanla tamamladı.

Sarı-kırmızılılardan yapılan açıklamaya göre, dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.