Silivri E-5'te aşırı hız dehşeti: Metrelerce takla atan araçların feci kazası kamerada

İstanbul Silivri E-5 kara yolu Tekirdağ istikametinde aşırı hızlı olduğu iddia edilen bir otomobil, önünde seyreden araca arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle öndeki araç yoldan çıkarak takla atarken, kazaya neden olan araç ise kontrolden çıkarak yaklaşık 200 metre boyunca taklalar atıp sürüklendi. 4 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralanırken, araç içerisinde sıkışan yaralılar itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarılarak Silivri Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dehşet anlarının güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdığı feci kazayla ilgili polis inceleme başlattı.