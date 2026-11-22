Diyarbakır'da dereler taştı, yollar çöktü, 400 hayvan mahsur kaldı

Diyarbakır’ın Kulp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Yağışla birlikte ilçede dere taşkınları ve heyelan meydana gelirken, yaşanan yol çökmeleri nedeniyle ulaşımda ciddi aksamalar yaşandı. Yaylak Mahallesi ve Alaca köyü ulaşıma tamamen kapanırken, Baloğlu köy yolunda da araç geçişleri durduruldu. Narlıca mevkiinde taşan dere sularının ortasında kalan yaklaşık 400 hayvan mahsur kaldı. Belediye ekipleri mahsur kalan hayvanların tahliyesi, yolların açılması ve taşkın riskine karşı çalışmalarını sürdürüyor.