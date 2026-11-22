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İstanbul
BEDAŞ İstanbul’da gerçekleşecek büyük çaplı elektrik kesintisi için vatandaşları uyardı. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 22 ilçede elektrikler kesilecek. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, bazı ilçe ve mahallerde kesintiler gün boyu devam edecek. İşte 23 Kasım İstanbul elektrik kesintileri listesinin ayrıntıları…
İstanbul’un Avcılar, Şişli, Beylikdüzü, Silivri, Eyüpsultan, Sarıyer, Bağcılar, Sultangazi, Çatalca, Fatih, Gaziosmanpaşa, Başakşehir, Bakırköy, Esenyurt, Bayrampaşa, Küçükçekmece, Beyoğlu, Esenler, Arnavutköy, Güngören, Kağıthane ve Zeytinburnu ilçeleri haftanın ilk gününde elektrik kesintisi ile karşı karşıya kalacak. BEDAŞ konuya ilişkin yaptığı açıklamada, hangi ilçe ve mahallelerde kesintinin gerçekleşeceği bilgisinin yanı sıra elektriklerin en zaman gideceği ve ne zaman geleceğine dair de ayrıntıları paylaştı.
İstanbul’da planlı elektrik kesintilerinin yanı sıra anlık oluşan arızalar da BEDAŞ’ın internet sitesi ve 186 numaralı sabit telefon hattından sorgulanabiliyor. Vatandaşlar yaşadıkları bölgedeki elektrik kesintileri hakkında detaylı bilgiye bu kanallar vasıtasıyla ulaşırken anlık arızalar içinde ihbar da bulunabiliyor.
Zeytinburnu-Veliefendi Mahallesi
Kesinti saatleri: 08.00-15.00
Zeytinburnu-Telsiz Mahallesi
Kesinti saatleri: 08.00-15.00
Zeytinburnu-Veliefendi Mahallesi
Kesinti saatleri: 08.00-15.00
Şişli-Meşrutiyet Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Şişli-Paşa Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Sultangazi-50. yıl Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Sultangazi-50. yıl Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Sultangazi-Cebeci Mahallesi
Kesinti saatleri: 01.00-07.00
Sultangazi-50. yıl Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Sultangazi-50. yıl Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Sultangazi-50. yıl Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Sultangazi-Uğur Mumcu Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Gümüşyaka Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Alibey Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Alipaşa Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Yeni Mahalle
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Büyük Kılıçlı Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Cumhuriyet Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-15.00
Silivri-Balaban Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Silivri-Balaban Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Sarıyer-İstinye Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-16.00
Sarıyer-Kocataş Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-16.00
Sarıyer-Tarabya Mahallesi
Kesinti saatleri: 00.00-17.00
Sarıyer-Kumköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Sarıyer-Tarabya Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-16.00
Silivri-Kocataş Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-16.00
Sarıyer-Yeniköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-16.00
Sarıyer-Demirciköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Sarıyer-Kumköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Sarıyer-Kumköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Sarıyer-Kumköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 10.00-18.00
Küçükçekmece-Kartaltepe Mahallesi
Kesinti saatleri: 13.00-16.00
Küçükçekmece-Gültepe Mahallesi
Kesinti saatleri: 11.00-14.00
Küçükçekmece-Cumhuriyet Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-12.00
Kağıthane-Sultan Selim Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Kağıthane-Gültepe Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-15.00
Kağıthane-Mehmet Akif Ersoy Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Kağıthane-Talatpaşa Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Güngören-Genç Osman Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Gaziosmanpaşa-Barbaros Hayrettin Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Gaziosmanpaşa-Karadeniz Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-15.00
Fatih-Hocapaşa Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Fatih-Molla Gürani Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Fatih-Atikali Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Eyüpsultan-Düğmeciler Mahallesi
Kesinti saatleri: 22.00-06.00
Eyüpsultan-Akşemsettin Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-15.00
Esenyurt-Balıkyolu Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Esenler-Oruçreis Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Çatalca-Subaşı Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Beyoğlu-Örnektepe Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Beyoğlu-İstiklal Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Beylikdüzü-Barış Mahallesi
Kesinti saatleri: 15.00-17.00
Beylikdüzü-Barış Mahallesi
Kesinti saatleri: 13.00-15.00
Beylikdüzü-Barış Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-11.00
Bayrampaşa-Yenidoğan Mahallesi
Kesinti saatleri: 22.00-06.00
Bayrampaşa-Kocatepe Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Başakşehir-Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi
Kesinti saatleri: 13.30-18.00
Başakşehir-Bahçeşehir 1. Kısım Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-12.30
Bakırköy-Yenimahalle Mahallesi
Kesinti saatleri: 08.00-15.00
Bakırköy-Basınköy Mahallesi
Kesinti saatleri: 08.00-15.00
Bakırköy-Yenimahalle Mahallesi
Kesinti saatleri: 08.00-15.00
Bağcılar-100.yıl Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Bağcılar-Bağlar Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Bağcılar-Mahmutbey Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Avcılar-Yeşilkent Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Avcılar-Ambarlı Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Arnavutköy-Boyalık Mahallesi
Kesinti saatleri: 01.00-07.00
Arnavutköy-İmrahor Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Arnavutköy-Yeşilbayır Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00
Arnavutköy-Anadolu Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-15.00
Arnavutköy-Haraççı Mahallesi
Kesinti saatleri: 09.00-17.00