BEDAŞ İstanbul’da gerçekleşecek büyük çaplı elektrik kesintisi için vatandaşları uyardı. Kurum tarafından yapılan bilgilendirmeye göre bakım, onarım ve yatırım çalışmaları nedeniyle 22 ilçede elektrikler kesilecek. Bazı bölgelerde kesintiler kısa süreli olurken, bazı ilçe ve mahallerde kesintiler gün boyu devam edecek. İşte 23 Kasım İstanbul elektrik kesintileri listesinin ayrıntıları…