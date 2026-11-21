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İstanbul
Türk televizyon tarihine damga vuran Kurtlar Vadisi ile adından söz ettiren oyuncu Necati Şaşmaz, uzun süredir görünmüyordu. Nikah töreninde görüntülenen ismin değişimi ise dikkatlerden kaçmadı.
Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin ile Mehmet Kılıç, 18 Kasım'da Ankara ATO Congresium'da düzenlenen tören ile evlendi. Nikah törenine birçok ünlü isim katılırken, Necati Şaşmaz da törende yer aldı. Polat Alemdar rolü ile adından söz ettiren Şaşmaz'ın kilo alması ve saçlarının beyazlaması ise sevenlerinin dikkatinden kaçmadı.
Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz, bir süredir kamera karşısına görünmüyordu. Millî Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kızı Nihan Elif Tekin'in nikah törenine katıldığı günden paylaşılan fotoğraflar kısa sürede gündeme yerleşti. Başarılı oyuncunun kilo değişimi ise sosyal medyada konuşuldu.
Türk oyuncu, senarist, yapımcı ve iş adamı olan Necati Şaşmaz, Kurtlar Vadisi serisinde canlandırdığı Polat Alemdar karakteriyle adından söz ettirdi. Türk televizyon tarihine damga vuran projede yıllarca emek veren Necati Şaşmaz, birçok projede başarılı şekilde rol aldı.
Fenerbahçe'nin eski başkanı Ali Koç, oyuncu Necati Şaşmaz ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyüp Yıldız'ın da katıldığı törenden paylaşılan fotoğraflar beğeni yağmuruna tutuldu. Başarılı oyuncu Necati Şaşmaz'ın yıllar sonra ortaya çıkan son halini görenler, paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.
Televizyon ekranlarının sevilen ismi Necati Şaşmaz, uzun yıllar boyunca ekranlarda Polat Alemdar olarak yer aldı. Senelerce ekran karşısında olan ismin gençliği ise sevenleri tarafından yeniden gündeme taşındı. Kurtlar Vadisi ile Türk televizyon tarihinde uzun süre yer alan Şaşmaz'ın yıllar içindeki değişimi de gözlerden kaçmadı.