Bir dönemin en çok izlenen yapımlarından biri olan Kurtlar Vadisi, üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin ekranlara damga vuran işlerden birisi haline gelmişti. Özellikle de Necati Şaşmaz’ın oynadığı Polat Alemdar, ekranlara damga vuran karakterler arasında yerini almıştı. Necati Şaşmaz’ın oynadığı Polat Alemdar, iddia edilene göre ekranlara geri dönüyor. Son zamanlarda ünlü isim hakkında iddialar dönerken konu hakkında “Kurtlar Vadisi’nin Polat Alemdar’ı ekranlara geri mi dönüyor?” sorusu merak konusu oldu.

KURTLAR VADİSİ’NİN POLAT ALEMDAR’I EKRANLARA GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Kurtlar Vadisi, Türkiye televizyon tarihinin en çok konuşulan işlerinden biriyken son zamanlarda dikkat çeken iddialarla gündeme gelmeyi başarıyor. Özellikle de Necati Şaşmaz’ın oynadığı Polat Alemdar karakteri üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha heyecanla takip edilen isimlerden biri oluyor.

Kardeşi Raci Şaşmaz’ın senaryosunu yazdığı Kurtlar Vadisi’nde oynadığı Polat Alemdar karakteri, o dönemlere damga vuran isimler arasında yerini almıştı. Polat Alemdar’ın şimdilerde iddia edilene göre yeni bir yapımla anlaşma sağlayacağı iddia edildi.

Türkiye’nin yoğun ilgi çeken dizisi Kurtlar Vadisi dizisi üzerinden ne kadar zaman geçerse geçsin halen daha yoğun bir şekilde takip edilmeye devam ediyor. Öyle ki Polat Alemdar karakteri için dikkat çeken olayla gündeme gelse de Necati Şaşmaz’ın zaman zaman bir diziye dahil olduğu yönündeki iddialara bir yerinişi daha eklendi.

NECATİ ŞAŞMAZ HAKKINDA BOMBA İDDİA: FENOMEN DİZİYE DAHİL OLUYOR

Polat Alemdar karakteriyle geniş kitlelerce tanınan Necati Şaşmaz’ın NOW TV ekranlarına damga vuran dizisi Yeraltı’ya Necati Şaşmaz’ın dahil olacağı iddia edildi. Hatta Şaşmaz’ın projeye dahil olup olmayacağı da henüz bilinmiyor.

Çok büyük bir ses getiren olay sonrası gerek sosyal medya gerekse de ortaya atılan iddialar, çok kısa bir süre de en çok konuşulan konular arasında kendine yer buldu. Senaryosunu kardeşi Raci Şaşmaz’ın kaleme aldığı yapım da Necati Şaşmaz’ın da yer alacağı ilk günden beri konuşuluyor.

Yeraltı dizisi atmosferi ve yeraltı mücadelesiyle ilgili gündeme gelen senaryo da Kurtlar Vadisiyle benzerlik yaşadığı yönünde iddialar da gündemdeki yerini alıyor. Çarşamba akşamlarının vazgeçilmezleri arasında yerini alan Yeraltı şimdilerde bomba transfer iddiasıyla gündeme gelen Polat Alemdar konusu yakından takip ediliyor.