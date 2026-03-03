Menü Kapat
TGRT Haber
Medya
Editor
Editor
 Ebrar Oral

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Kurtlar Vadisi'nin efsane karakteri Polat Alemdar'ı oynayan Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine sürpriz transfer iddiası sosyal medyayı salladı. NOW kanalının sevilen dizisi Yeraltı'nın yeni transfer adayı olarak gündeme bomba gibi düşen Necati Şaşmaz, dizinin oyuncu kadrosuna mı dahil oluyor? Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisine mi transfer oldu? Necati Şaşmaz'dan açıklama geldi mi? İşte heyecanladıran haberin detayları;

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
03.03.2026
saat ikonu 22:00
|
GÜNCELLEME:
03.03.2026
saat ikonu 22:06

NOW kanalının yeni sezon dizileri arasında kısa zamanda dikkat çeken Yeraltı dizisi, reyting istatistiklerinde ismini zirveden düşürmüyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisi kazanan Yeraltı dizisi, iddialı oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına çekiyor. Heyecan dolu gelişmelerin bir bir işlendiği Yeraltı dizisi, gündemdeki yerini başarısıyla koruyor iken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı usta isim Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna mı katılıyor?

YERALTI DİZİSİ İLE GİLİ HEYECANLANDIRAN TRANSFER İDDİASI! GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Başrolünde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Yeraltı dizisi ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.

Suç ve aksiyon yüklü sahneleriyle dikkat çekici senaryoya sahip olan Yeraltı dizisi, sürükleyici hikayesiyle izleyenleri ekran başında nefes aldırmıyor.

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yeraltı dizisi ekibinde oyuncu kadrosu ile ilgili yeni eklemelerin yapıldığı öne sürülüyor.

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Peki Yeraltı dizisi oyuncu kadrosunu büyümeye mi gidiyor?

KURTLAR VADİSİ'NİN POLAT ALEMDAR'I NECATİ ŞAŞMAZ YERALTI DİZİSİNE Mİ GELİYOR?

Dönemine damga vuran dizilerden olup yıllar boyu konuşulmaya devam eden en popüler dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolü ile ekrana çıkan oyuncu Necati Şaşmaz'ın Yeraltı kadrosuna dahil olabileceği iddiası sosyal medyayı salladı.

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Peki Necati Şaşmaz Yeraltı dizisinde oynayacak mı? Necati Şaşmaz'dan açıklama geldi mi?

NECATİ ŞAŞMAZ, YERALTI DİZİSİNE Mİ TRANSFER OLDU?

NOW kanalının kısa zamanda dikkat çeken önemli yapımlarından olan Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna Necati Şaşmaz'ın gelebilme ihtimali, gündemde büyük ses getirdi.

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Peki Yeraltı dizisi yapım ekibinden ya da ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'dan bu konuya yönelik bir açıklama geldi mi?

Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrasında Yeraltı dizisi izleyicileri bu yeni transfer iddiasının gerçeklik payı olabileceğine yönelik heyecanlanıp umut sürdürse de ne dizinin yapım ekibinden ne de ünlü oyuncudan kamuoyuna paylaşılmış herhangi bir doğrulama ya da açıklama bulunmuyor.

Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

Oyuncu Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine transfer olup olmadığı dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkması bekleniyor.

#Medya
