Yeraltı dizisine Necati Şaşmaz mı geliyor? Ortalığı karıştıran iddia!

NOW kanalının yeni sezon dizileri arasında kısa zamanda dikkat çeken Yeraltı dizisi, reyting istatistiklerinde ismini zirveden düşürmüyor. Yayınlandığı ilk bölümden itibaren izleyicilerin beğenisi kazanan Yeraltı dizisi, iddialı oyuncu kadrosu ve aksiyon dolu sahneleriyle izleyenleri ekran başına çekiyor. Heyecan dolu gelişmelerin bir bir işlendiği Yeraltı dizisi, gündemdeki yerini başarısıyla koruyor iken ortaya atılan bir iddia gündeme bomba gibi düştü. Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı usta isim Necati Şaşmaz, Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna mı katılıyor?
Başrolünde Deniz Can Aktaş, Devrim Özkan ve Uraz Kaygılaroğlu'nun oynadığı Yeraltı dizisi ile ilgili ortaya flaş bir iddia atıldı.
Suç ve aksiyon yüklü sahneleriyle dikkat çekici senaryoya sahip olan Yeraltı dizisi, sürükleyici hikayesiyle izleyenleri ekran başında nefes aldırmıyor.
Sümeyye Aydoğan, Burak Sevinç, Ülkü Hilal Çiftçi, Ekin Mert Daymaz, Emir Benderlioğlu, Koray Şahinbaş, Hülya Gülşen, Hakan Çelebi ve Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı Yeraltı dizisi ekibinde oyuncu kadrosu ile ilgili yeni eklemelerin yapıldığı öne sürülüyor.
Peki Yeraltı dizisi oyuncu kadrosunu büyümeye mi gidiyor?
Dönemine damga vuran dizilerden olup yıllar boyu konuşulmaya devam eden en popüler dizilerden olan Kurtlar Vadisi'nde Polat Alemdar rolü ile ekrana çıkan oyuncu Necati Şaşmaz'ın Yeraltı kadrosuna dahil olabileceği iddiası sosyal medyayı salladı.
Peki Necati Şaşmaz Yeraltı dizisinde oynayacak mı? Necati Şaşmaz'dan açıklama geldi mi?
NOW kanalının kısa zamanda dikkat çeken önemli yapımlarından olan Yeraltı dizisinin oyuncu kadrosuna Necati Şaşmaz'ın gelebilme ihtimali, gündemde büyük ses getirdi.
Peki Yeraltı dizisi yapım ekibinden ya da ünlü oyuncu Necati Şaşmaz'dan bu konuya yönelik bir açıklama geldi mi?
Sosyal medyayı sallayan bu iddia sonrasında Yeraltı dizisi izleyicileri bu yeni transfer iddiasının gerçeklik payı olabileceğine yönelik heyecanlanıp umut sürdürse de ne dizinin yapım ekibinden ne de ünlü oyuncudan kamuoyuna paylaşılmış herhangi bir doğrulama ya da açıklama bulunmuyor.
Oyuncu Necati Şaşmaz'ın Yeraltı dizisine transfer olup olmadığı dizinin ilerleyen bölümlerinde ortaya çıkması bekleniyor.