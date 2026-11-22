Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA’nın tarihi başarısının anma puluyla ölümsüzleştirileceğini bildirdi.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Uraloğlu tarih verdi! Türkiye’nin ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA ölümsüzleşiyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, görüş ötesi hava-hava füzesiyle jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın tarihi başarısının anma puluyla ölümsüzleştirileceğini bildirdi. KIZILELMA, 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilke imza attı. KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Bu başarıyla KIZILELMA, görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu. 'Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma’ konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 29 Kasım 2026 tarihinde tedavüle sunulacak. Anma pulu ve ilk gün zarfı, Tekirdağ PTT Müdürlüğünde "Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma 29.11.2026 TEKİRDAĞ" ibareli ilk gün damgasıyla kullandırılacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, PTT AŞ tarafından KIZILELMA için hazırlanan anma pulu ve ilk gün zarfına ilişkin açıklamada bulundu.

Bakan Uraloğlu, Baykar tarafından milli ve özgün olarak geliştirilen KIZILELMA’nın 29 Kasım 2025 tarihinde Sinop açıklarında gerçekleştirilen testte dünya havacılık muharebesi tarihinde bir ilke imza attığını hatırlattı. Uraloğlu, "KIZILELMA, ASELSAN imzalı MURAD AESA radarının işaretlediği hedefi, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen GÖKDOĞAN füzesiyle tam isabetle vurdu. Böylece görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı oldu" ifadelerini kullandı.





'KIZILELMA’NIN BU TARİHİ BAŞARISINI ANMA PULUYLA ÖLÜMSÜZLEŞTİRECEĞİZ'

Uraloğlu, milli insansız savaş uçağının havacılık tarihine geçen başarısının birinci yıl dönümünde anma puluyla yaşatılacağını belirtti. Uraloğlu, "KIZILELMA’nın bu tarihî başarısını anma puluyla ölümsüzleştireceğiz. ‘Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma’ konulu anma pulumuzu ve ilkgün zarfımızı 29 Kasım 2026 tarihinde tedavüle sunacağız" açıklamasında bulundu.





TEKİRDAĞ’DA İLK GÜN DAMGASI KULLANILACAK

Uraloğlu, 29 Kasım tarihinde Tekirdağ PTT Müdürlüğünde "Türkiye’nin İlk İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma 29.11.2026 TEKİRDAĞ" ibareli ilk gün damgasının da kullandırılmaya başlanacağını bildirdi. Bakan Uraloğlu, "Filatelik ürünlerimiz PTT iş yerlerimizde ve www.filateli.gov.tr internet adresimizde satışa sunulacak" dedi.