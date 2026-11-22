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İstanbul
Kripto para piyasalarında sert satışların ardından yön yeniden yukarı döndü. Kaldıraçlı işlemlerde milyarlarca dolarlık pozisyonun tasfiye edilmesiyle ağır kayıplar yaşayan Bitcoin, gelen tepki alımları sayesinde kritik 60 bin dolar seviyesini yeniden aştı.
CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin ve diğer kripto varlıkların toplam piyasa değeri son 24 saatte yüzde 2,84 artarak 2 trilyon 60 milyar dolara ulaştı.
Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, cuma günü yaşanan satış dalgasında 55 bin 130 dolara kadar geriledi. Böylece temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, satışların hız kesmesiyle yeniden toparlanmaya başladı. Saat 23.00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 8,2'ye geriledi.
Ancak son yükselişe rağmen Bitcoin, Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin hâlâ yüzde 52 altında bulunuyor.
Sert düşüşün arkasında kaldıraçlı işlemlerde yaşanan büyük tasfiye dalgası da vardı. Kripto veri platformu CoinGlass'ın verilerine göre, satışların yoğunlaştığı 24 saatlik süreçte toplam 2,4 milyar dolarlık vadeli işlem pozisyonu zorunlu olarak kapatıldı.
Tasfiye edilen pozisyonların 1 milyar dolardan fazlası Bitcoin işlemlerinden kaynaklanırken Ethereum'daki tasfiyeler 545 milyon doları buldu. Kaldıraçlı pozisyonların önemli bölümünün kapanmasıyla satış baskısı hafifledi. Bu gelişme, piyasadaki tepki alımlarının da önünü açtı.
Son toparlanmayla birlikte Bitcoin'in toplam piyasa değeri 1 trilyon 210 milyar dolara yükseldi. Buna karşın kripto para biriminin uzun vadeli performansı ile son dönemdeki fiyat hareketleri arasında belirgin bir fark bulunuyor.
Bitcoin, 2025 yılını yüzde 6'lık kayıpla tamamlarken bu yılki değer kaybı yaklaşık yüzde 32'ye ulaştı. Son 10 yıllık dönemdeki toplam yükselişi ise yaklaşık yüzde 8 bin 150 seviyesinde bulunuyor.
Bitcoin'deki toparlanma diğer kripto paralara da yansıdı. Piyasa değeri bakımından ikinci sırada yer alan Ethereum, son 24 saatte yüzde 5,07 değer kazanarak 1684 dolara yükseldi. Ethereum'un toplam piyasa değeri de yaklaşık 205,93 milyar dolara ulaştı.
Kripto para piyasasında yeniden alımların güçlenmesi yatırımcıların dikkatini çekerken yükselişin devam edip etmeyeceği henüz netlik kazanmadı. Analistler, Bitcoin'in yönünü belirleyecek gelişmeler arasında özellikle ABD borsalarının yeni haftaya nasıl başlayacağını gösteriyor. Teknoloji hisselerinde dengelenme yaşanıp yaşanmayacağı ve Bitcoin'e dayalı borsa yatırım fonlarına (ETF) yeniden para girişinin başlayıp başlamayacağı da yakından takip edilecek.