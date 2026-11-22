BİTCOİN 55 BİN DOLARDAN GERİ DÖNDÜ

Piyasa değeri bakımından dünyanın en büyük kripto para birimi olan Bitcoin, cuma günü yaşanan satış dalgasında 55 bin 130 dolara kadar geriledi. Böylece temmuz ayı başından bu yana en düşük seviyesini gören Bitcoin, satışların hız kesmesiyle yeniden toparlanmaya başladı. Saat 23.00 itibarıyla 60 bin 279 dolardan işlem gören Bitcoin'in haftalık kaybı yüzde 8,2'ye geriledi.

Ancak son yükselişe rağmen Bitcoin, Ekim 2025'te ulaştığı yaklaşık 126 bin dolarlık tarihi zirvesinin hâlâ yüzde 52 altında bulunuyor.