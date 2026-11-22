Bursa'da ikamet eden emekli astsubay Fuat Uçakkuş, 5 aydır görüşemediği ve evlenmek istediği kadına kırgınlıkları gidermek için çiçek yollamak istedi. İnternetten sipariş vermek isteyen Uçakkuş, "Osmaneli Çiçekçilik" şeklinde arama yaptı ve WhatsApp iletişim numarası çıktı.

Numaraya tıklayarak sipariş oluşturmak isteyen vatandaş, karşısındaki kişinin kendisini "Semra Çiçekçilik" olarak tanıtması üzerine görüşmeye başladı.

İNDİRİM İSTEDİ, FİYAT DÜŞÜRDÜ

Sipariş vermek istediği çiçeği seçen vatandaş, ilk olarak bin lira fiyat aldı. Emekli astsubay olduğunu belirterek asker indirimi olup olmadığını sorması üzerine kendisine 850 lira fiyat verildi. Çiçeğin teslim edilmesinin ardından bilgilendirilmek istediğini de belirten vatandaş, karşı taraftan olumlu yanıt aldı.

DOLANDIRILDIĞINI ÖDEME MESAJIYLA ANLADI

Ödemeyi gerçekleştirmek isteyen Fuat Uçakkuş, karşı tarafın gönderdiği mesajla şüphelenmeye başladı. Şüpheli şahıs, paranın bireysel olarak gönderildiğini, muhasebe tarafından iade edileceğini ve ödemenin bu kez e-ticaret seçeneği kullanılarak yeniden yapılması gerektiğini belirtti. Mesajın ardından dolandırıldığını anlayan emekli astsubay, parasını geri alamadı.

GOOGLE'DA KAYBOLDULAR

Olayın ardından söz konusu numarayı arayan vatandaş, böyle bir numaranın kullanılmadığı yanıtıyla karşılaştı. Google üzerinden yaptığı aramada karşısına çıkan işletme bilgilerinin de ortadan kaybolduğunu fark etti. Toplam 850 TL kaybeden vatandaş, yaşadığı olayın kendisini maddi kayıptan çok kandırılmış olması nedeniyle üzdüğünü ifade etti.

ÇİÇEK TESLİM EDİLDİ ANCAK BEKLEDİĞİ KARŞILIĞI GÖREMEDİ

Yaşadığı olayı anlatan emekli astsubay, çiçeğin karşı tarafa teslim edildiği bilgisinin kendisine verildiğini ancak gönderdiği kişiden herhangi bir olumlu ya da olumsuz geri dönüş alamadığını belirtti. 850 TL'nin günlük hayatta bir yemek masrafı kadar olduğunu ancak insanın kandırıldığında aynı paranın çok daha fazla canını yaktığını dile getiren Uçakkuş, büyüklerinin "Kalp kırmayın, kibirli olmayın ve kul hakkına çok riayet edin" nasihatini hatırlatarak yaşadığı üzüntüyü dile getirdi. Uçakkuş, "8 cantık param gitti, sonradan çiçeği yolladım. Ancak bir 'Teşekkür' mesajı bile alamadım" dedi.