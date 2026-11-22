Erdek Belediyesi binasının karşısındaki eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan yaklaşık 18 kamyon inşaat atığı Düzler Sahili'ne boşaltıldı. Denize sadece 3 metre mesafede, doğrudan kumların üzerine dökülen molozların içerisinde inşaat demiri, çok sayıda çivi, cam, PVC ve pis su gideri boruları, köpük, sünger, yalıtım malzemeleri, ahşap, eski tip tuğla, fayans ve çimento atıkları bulunurken, her yıl milyonlarca vatandaşın kullandığı sahildeki çevre felaketi, bölge halkında tepkiye neden oldu.

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HABERİN ÖZETİ Erdek Düzler Sahili'nde çevre skandalı! Kumsala 18 kamyon moloz döküldü: Belediye Başkanı Burhan Karışık "Talimatı ben verdim" dedi Erdek'teki eski Ziraat Bankası binasının yıkımından çıkan yaklaşık 18 kamyon inşaat atığının Düzler Sahili'ne dökülmesi bölge halkının tepkisine yol açarken yetkililer inceleme başlattı. Denize 3 metre mesafede kumsala dökülen molozların içinde inşaat demiri, çivi, cam, PVC boru, köpük ve yalıtım malzemeleri gibi atıklar bulunuyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri inceleme başlatırken mevzuata aykırılık halinde cezai işlem uygulanacağı bildirildi. Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yol dolgusunda kullanılmak üzere bölgeye 5-6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini, firmanın fazla döktüğü kısmın kaldırılacağını açıkladı. Yukarıyapıcı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek, molozların bozuk yolların altına serilip üzerinin mıcırla kaplanacağı bilgisini aldığını belirtti. Yıkımı yapılan eski binadan çıkan malzemelerde asbest incelemesi yapılıp yapılmadığına dair henüz bir bilgi bulunmuyor.

EKİPLER BÖLGEDE İNCELEME BAŞLATTI

Gelen şikayetler ve dile getirilen tepkilerin ardından Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri bölgede inceleme başlattı. Büyükşehir Belediyesi ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde sorumlular hakkında ayrı ayrı cezai işlem uygulayacağı kaydedildi. Yıkımı gerçekleştiren yüklenici firmanın ise Bursa merkezli olduğu öne sürüldü.

BELEDİYE BAŞKANI TALİMATI KENDİSİNİN VERDİĞİNİ SÖYLEDİ

Konuya ilişkin açıklama yapan Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık, yol dolgusunda kullanılmak üzere bölgeye 5 veya 6 kamyon moloz dökülmesi talimatını kendisinin verdiğini açıkladı. Karışık, firmanın belirlenen miktardan fazla moloz döktüğünü ve fazlalığın kaldırılacağını söyledi.

Fakat bu açıklama, tartışmaları sona erdirmek yerine yeni soruları gündeme getirdi. Sorunun yalnızca firmanın 18 kamyon moloz dökmesiyle sınırlı olmadığı, denize birkaç metre mesafedeki kumsala baştan itibaren moloz dökülmesinin planlanmasının da açıklığa kavuşturulması gerektiği değerlendiriliyor.

MUHTAR DA BELEDİYENİN AÇIKLAMASINI TEYİT ETTİ

Yukarıyapıcı Mahallesi Muhtarı Süleyman Yüksek de yaptığı açıklamada, Erdek Belediyesi Fen İşleri görevlilerinden molozların bozuk yolların altına serileceği ve üzerinin mıcırla kaplanacağı bilgisini aldığını belirtti. Yüksek, 18 kamyon molozun fazla olduğunu ve içerisinde demir, çivi, cam ile plastik atıklar bulunduğunu söyledi.

MOLOZUN İÇİNDE İNŞAAT DEMİRİ, ÇİVİ, PVC BORU, CAM, AHŞAP, KÖPÜK VE YALITIM MALZEMELERİ VAR

İnşaat demiri, çivi, PVC boru, cam, ahşap, köpük ve yalıtım malzemeleri gibi ayrıştırılması gereken atıkların bulunduğu moloz yığınının yol dolgusunda kullanılmak istenmesi, uygulamanın teknik uygunluğunu tartışmaya açtı.

İnşaat ve yıkıntı atıklarının yol dolgusunda kullanılabilmesi için ayrıştırılması, işlenmesi ve gerekli teknik şartları karşılaması gerekiyor. Sahile dökülen karışık moloz yığınının mevcut haliyle doğrudan yol dolgusunda kullanılmaya uygun olmadığı değerlendiriliyor.

İçerisinde çivi, demir, plastik ve yalıtım atıkları bulunan bir yığının üzerinin mıcırla kapatılması, bu malzemeleri kendiliğinden yol dolgusu için uygun hale getirmiyor. Kumsalın inşaat atıklarıyla doldurulmasının hangi teknik rapora dayandığı ise henüz açıklanmadı.

ASBEST İNCELEMESİ OLUP OLMADIĞI BELLİ DEĞİL

Yıkılan binadan çıkan eski yapı ve yalıtım malzemeleri, asbest incelemesi yapılıp yapılmadığı konusunu da gündeme taşıdı.

Binaların Yıkılması Hakkında Yönetmelik kapsamında yıkım öncesinde asbest envanteri hazırlanması gerekiyor. Ancak söz konusu binanın asbest raporuna ilişkin henüz bir bilgi bulunmuyor. Atıkların asbest içerip içermediği ise yalnızca laboratuvar analiziyle belirlenebiliyor.

Asbest ihtimalinin araştırılması ve atıkların içeriğinin netleştirilmesi, malzemelerin yol dolgusunda kullanılmasının güvenliği açısından önem taşıyor.

SADECE FAZLA MOLOZ TAŞINACAK GERİ KALANLARIN AKIBETİ BELLİ DEĞİL

Belediye Başkanı Karışık'ın fazla molozların kaldırılacağını açıklaması, sahilin tamamen temizlenip temizlenmeyeceği konusunu yanıtsız bıraktı. Yıkım alanındaki binadan 50-60 kamyon daha moloz çıkabileceği değerlendiriliyor. Bu atıkların nereye taşınacağı da henüz bilinmiyor.

Şimdi gözler Erdek Belediyesi'nde. Denize yalnızca 3 metre mesafedeki kumsala dökülen atıkların tamamının kaldırılması ve sahilin eski haline getirilmesi beklenirken, belediye başkanının talimat verdiği ilk 5-6 kamyon molozun akıbeti belirsizliğini koruyor. Çevre kirliliğinin yalnızca dökülen kamyon sayısıyla değerlendirilmesi yeterli görülmüyor. 18 kamyon molozun çevre açısından oluşturduğu risk, miktarın 5-6 kamyona düşürülmesiyle kendiliğinden ortadan kalkmıyor.

Olayın tüm yönleriyle açıklığa kavuşturulması, sorumluların belirlenmesi ve sahildeki çevre kirliliğinin giderilmesi için yürütülen çalışmaların sonuçları bekleniyor.