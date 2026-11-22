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İstanbul
GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın kişisel soyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Kasım 2026 Türkiye Raporu’na göre, "Bu pazar seçim olsa" sorusunda AK Parti yüzde 33,5 ile ilk sırada yer alırken, "Yeni Parti" yüzde 23,7 ile ikinci sıraya yerleşti.
Ankete göre iki parti 6,9 bandında baraj sınırında konumlandı. İşte GENAR'ın son seçim anketine göre partilerin oy oranları...
Yeni Parti: %23,7
MHP: %8,0
CHP: %6,9
Anahtar Parti: %3,1
TİP: %0,9
Açıklanan verilere göre AK Parti, yüzde 33,5’lik oranla en yakın takipçisi konumundaki Yeni Parti’nin (%23,7) 9,8 puan önünde ilk sırada yer aldı. Üçüncü sırada yüzde 9,2 ile DEM Parti, dördüncü sırada ise yüzde 8,0 ile MHP bulunurken; İYİ Parti ve CHP yüzde 6,9’luk oranlarla yüzde 7’lik seçim barajının hemen altında sıralandı.
Tablonun alt diliminde ise Zafer Partisi yüzde 3,7, Anahtar Parti yüzde 3,1 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,5 oranında ölçülürken; TİP (%0,9), Saadet Partisi (%0,8), BBP (%0,5) ve Diğer (%0,3) seçenekleri tek haneli düşük oranlarda kaldı.