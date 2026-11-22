GENAR Başkanı İhsan Aktaş’ın kişisel soyal medya hesabı üzerinden paylaştığı Kasım 2026 Türkiye Raporu’na göre, "Bu pazar seçim olsa" sorusunda AK Parti yüzde 33,5 ile ilk sırada yer alırken, "Yeni Parti" yüzde 23,7 ile ikinci sıraya yerleşti.



Ankete göre iki parti 6,9 bandında baraj sınırında konumlandı. İşte GENAR'ın son seçim anketine göre partilerin oy oranları...