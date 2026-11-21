Erzincan’da davetsiz misafir kamerada: Dikenli telleri aştı, demir kapıdan atlayıp bahçeye girdi

Erzincan’ın Tercan ilçesine bağlı Yaylım köyünde gece saatlerinde gezintiye çıkan boz ayı, dikenli tellere aldırış etmeden demir bahçe kapısının üzerinden atlayarak eve ait bahçeye girdi. Evin bahçesinde bir süre yiyecek arayan boz ayı sensörlü ışıklar yanmasına rağmen bölgeden ayrılmadı. Evin davetsiz misafirinin ilginç anları ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.