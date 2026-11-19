İstanbul'da hayrete düşüren görüntüler: Gökyüzü kızıla boyandı

İstanbul’da gün batımında gökyüzünde oluşan kızıllık, kentin siluetiyle birleşerek kartpostallık görüntüler oluşturdu. Gökyüzünün kırmızı renge büründüğü anlarda ortaya çıkan eşsiz manzara havadan görüntülendi.

Akşam saatlerinin ilerlemesiyle birlikte etkisini artıran kızıllık, İstanbul semalarında görsel şölen sundu. Bir yanda gökyüzünü kaplayan koyu kızıl tonlar, diğer yanda aydınlatmalarıyla dikkat çeken Megaent’in parıltısı kente farklı bir atmosfer kattı.

Gökyüzünün kıpkırmızı renge büründüğü anlarda Megaent’in ışıl ışıl parlaması izleyenleri kendine hayran bıraktı. Akşam saatlerinde kendine hayran bırakan manzara dronla havadan görüntülendi.