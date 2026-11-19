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İstanbul
Büyükçekmece ilçesinde 4 katlı apartmanın 2’inci katında oturan kiracı aylardır kirayı ödemeyince ev sahibi avukata başvurdu ve daire önceki gün tahliye edildi. Evin tahliyesinin ardından içeri girildiğinde evin tüm duvarlarına eşyalara ve camlarına şiirler yazıldığı görüldü.
Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, yaşanan olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarının işlendiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili başvurularımızın bir kısmını yaptık, kalanını da yapacağız. Delil tespiti dosyamızı da açtık" dedi.
Zararın henüz netleşmediğini ve delil tespiti dosyasının sonuçlanmadığını ifade eden avukat Altınbilek, "Ortaya çıkacak zarara göre, ödenmeyen aidat ve kira alacaklarımızla birlikte bu zararın da kendisinden tahsil edilmesi için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu an delil tespiti dosyası henüz sonuçlanmadı. Dokuz aylık kira alacağımız bulunuyor. Bunlara boya, bakım ve onarım masrafları da eklenecek. Somut zarar ortaya çıktıktan sonra tazminat sürecimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.
Kiracılara da tavsiyelerde bulunan avukat, "Benim kiracılara tavsiyem, kiralarını düzenli ödemeleri. Çünkü Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat, kira borcunun ödenmemesi halinde ev sahibine tahliye sürecini başlatma imkanı tanıyor. Kiracı kirasını düzenli ödediği ve yasal artışları yaptığı sürece ise uzun yıllar boyunca evinde oturmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.