Büyükçekmece ilçesinde 4 katlı apartmanın 2’inci katında oturan kiracı aylardır kirayı ödemeyince ev sahibi avukata başvurdu ve daire önceki gün tahliye edildi. Evin tahliyesinin ardından içeri girildiğinde evin tüm duvarlarına eşyalara ve camlarına şiirler yazıldığı görüldü.

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HABERİN ÖZETİ Aşık kiracı evi talan etti: Cam, duvar ve eşyalara yaptıkları şoke etti Büyükçekmece'de aylardır kirasını ödemediği için tahliye edilen bir kiracının, evin duvarlarına, eşyalarına ve camlarına şiirler yazdığı görüldü. Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarından hukuki süreç başlattıklarını ve delil tespiti dosyası açtıklarını belirtti. Ev sahibinin dokuz aylık kira alacağı bulunduğu ifade edildi. Henüz netleşmeyen zararın tespiti sonrasında ödenmeyen aidat ve kira alacaklarına boya, bakım ve onarım masraflarının da ekleneceği bildirildi. Avukat, kiracıların mağduriyet yaşamaması için kiralarını düzenli ödemeleri ve yasal artışları yapmaları tavsiyesinde bulundu.

MALA ZARAR VERME VE GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇLARI İŞLENDİ

Ev sahibinin avukatı Ali Selman Altınbilek, yaşanan olayla ilgili hukuki süreci başlattıklarını belirterek, "Mala zarar verme ve güveni kötüye kullanma suçlarının işlendiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili başvurularımızın bir kısmını yaptık, kalanını da yapacağız. Delil tespiti dosyamızı da açtık" dedi.

ÖDENMEYEN AİDAT VE KİRA ALACAKLARINA BOYA MASRAFI DA EKLENECEK

Zararın henüz netleşmediğini ve delil tespiti dosyasının sonuçlanmadığını ifade eden avukat Altınbilek, "Ortaya çıkacak zarara göre, ödenmeyen aidat ve kira alacaklarımızla birlikte bu zararın da kendisinden tahsil edilmesi için hukuki mücadelemizi sürdüreceğiz. Şu an delil tespiti dosyası henüz sonuçlanmadı. Dokuz aylık kira alacağımız bulunuyor. Bunlara boya, bakım ve onarım masrafları da eklenecek. Somut zarar ortaya çıktıktan sonra tazminat sürecimizi devam ettireceğiz" diye konuştu.

AVUKATTAN KİRACILARA TAVSİYE

Kiracılara da tavsiyelerde bulunan avukat, "Benim kiracılara tavsiyem, kiralarını düzenli ödemeleri. Çünkü Türk Borçlar Kanunu ve ilgili mevzuat, kira borcunun ödenmemesi halinde ev sahibine tahliye sürecini başlatma imkanı tanıyor. Kiracı kirasını düzenli ödediği ve yasal artışları yaptığı sürece ise uzun yıllar boyunca evinde oturmaya devam edebilir" ifadelerini kullandı.