Otomobil fuarında dehşet anları! Jip ikinci kattan aşağı böyle düştü

Bolivya'nın La Paz kentinde düzenlenen otomobil fuarında sergilenmek üzere vinçle kaldırılan bir jip, fuar merkezinin ikinci katından aşağı düşerek yaklaşık 20 metre yükseklikten zemine çakıldı. Kaza sırasında aracın içinde olan 31 yaşındaki sürücü yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Yetkililer, aracın düşmesine neden olan şartları belirlemek için soruşturma başlattı.

Özetle