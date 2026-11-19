KPSS ortaöğretim puanıyla nereye girebilirim? sorusunun yanıtı ortaöğretim (lise) kamu personeli seçme sınav sonuçlarının açıklanmasıyla merak konusu oldu. Kamu kurumlarında personel olmak isteyen binlerce aday tercih dönemi öncesinde alım yapan kadrolara ve kurumlara odaklandı. KPSS ortaöğretim sınavı 2 yılda bir düzenlendiğinden adaylar 2 yıl boyunca açılan kadrolara müracaat edebilecek. KPSS ortaöğretim sınav puanı iki yıl boyunca geçerli olacak. KPSS ortaöğretim 70,71,72,73,74,75,76,77,78,79 ve 80 puanla geçtiğimiz yıllarda birçok atama işlemi gerçekleşti. Kamu kurumlarının yeni yılda bütçeleri netlik kazanırken alım yapacak kurumlar ve kadrolar netlik kazanmaya başladı. KPSS ortaöğretim atama puanlarına göre adaylar tercihlerini şekillendirecek. Peki KPSSP94 puanıyla hangi kurumlar alım yapıyor? KPSS ortaöğretim 50, 55,60, 65,70,75,80 puanla nereye girebilirim? İşte, KPSSP94 puanıyla alım yapan kadrolar…

KPSS P94 PUANIYLA ALIM YAPAN KURUMLAR HANGİLERİ?



KPSSP94 puanı ortaöğretim kamu personeli seçme sınavında adayların genel yetenek ve genel kültür puan ortalamasıyla belirleniyor. Her yıl alım yapılan kadrolar ve puanlar farklılık gösteriyor. Geçtiğimiz yıllarda Devlet Demiryolları, Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Gelir İdaresi Başkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu, Kentsel Dönüşüm Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği gibi kamu kurumları P94 puanıyla alım yapmıştı. KPSS P94 puanıyla alım yapan kurumlar her yıl farklılık gösterebiliyor. Adayların KPSS 2026/2 merkezi yerleştirme tablolarını takip etmesi gerekiyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM 50, 55,60, 65,70,75,80 PUANLA NEREYE GİREBİLİRİM?

KPSS ortaöğretim puanı geçerlilik süresi 2 yıl olarak belirlendi. Dolayısıyla adaylar sınav sonuçlarının ilan edildiği tarihten itibaren (19 Kasım) 2 yıl boyunca tercih yapabilecek. Adaylar 19 Kasım 2028 tarihine kadar ortaöğretim puanıyla tercih yapabilirler.

Kurumların açtığı kadro ve pozisyonlar her yerleştirme döneminde değişebiliyor. Geçtiğimiz yıl yapılan yerleştirmelere göre örneğin Çankırı İl Özel İdaresi bekçi pozisyonuna en düşük 93,84976 puanla alım yapılmış. Devlet Demiryolları Taşımacılık ise teknisyen kadrosuna Ankara’da en düşük 74,25824 puanla alım yapmış.

Alım yapılan puanlar her yıl farklılık gösterdiğinden adaylar tercih listesi hazırlarken dikkatli olmalıdır. 70-80 puan arasında alım yapan bazı kurumlar şu şekilde;

DEVLET DEMİRYOLLARI TAŞIMACILIK A.Ş GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ANKARA / TAŞRA 80,17438 PUAN

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA TEKNİSYEN 74,90708 PUAN

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ TEKNİSYEN 69,87690 PUAN

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / ANKARA / TAŞRA 73,51565 PUAN

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / ŞANLIURFA / TAŞRA 77,51232 PUAN

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI / ANKARA / MERKEZ DESTEK PERSONELİ 89,47110 PUAN

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / HATAY / TAŞRA TEKNİSYEN 77,95229

METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ / İZMİR / TAŞRA DESTEK PERSONELİ 91,65441 PUAN

SON YERLEŞTİRMEDE 278 KONTENJAN AYRILDI

2026/1 merkezi atama tercihlerinde KPSS ortaöğretim için 278 kontenjan ayrılmıştı. Tercih yapan aday sayısı toplam 74 bin 159 olurken kadroların tamamı dolmuştu. KPSS 2026/2 merkezi atama tercihleri 17 Aralık tarihinde başlayacak. Bazı kamu kurum ve kuruluşların kadro ve pozisyonlarına ilişkin tablolar ÖSYM tarafından yayımlanacak. Adaylar alım yapan illeri ve kurumları görüntüleyebilecek. İşte, geçtiğimiz yerleştirmelerdeki sayısal veriler;