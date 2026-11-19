2027 yılında birçok kamu kurumuna yeni personel alımı yapılacak. TBMM’de bakanlıkların bütçe görüşmeleri yapılırken alınan bütçeler doğrultusunda eksik kadrolara kamuda alım yapılacak. Geçtiğimiz yıl Sağlık Bakanlığı 5 binin üzerinde işçi kadrosuna alım gerçekleştirirken yüzbinlerce aday müracaat etmişti. Sağlık Bakanlığı işçi alımı, başvuru şartlarını sağlayan adaylar arasından kura çekimi yöntemiyle belirleniyor. Sağlık Bakanlığı tarafından ihtiyaç duyulan kadrolar İŞKUR’a bildirilirken ilan hazırlanıyor. Başvuru işlemleri ise e-Devlet şifresiyle veya İŞKUR üyeliğiyle esube.iskur.gov.tr aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru yapmaya hazırlanan adaylar ise sınav, yaş ve eğitim gibi şartlara odaklandı. Peki Sağlık Bakanlığı personel ve işçi alımı ilanı ne zaman yayınlanacak? İşte, Sağlık Bakanlığı personel alımı gelişmeleri…

Özetle

HABERİN ÖZETİ Sağlık Bakanlığı işçi alımı 2026 ve personel alımı İŞKUR! Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru ilanı yayımlandı mı? Sağlık Bakanlığı 38 bin personel alımı kadro dağılımı Sağlık Bakanlığı, 2026 yılı sonunda 38 bin hekim dışı personel alımı yapacak. Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı içerisinde 38 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirilecek. Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanının Kasım ayının sonu veya en geç Aralık ayının başında yayınlanması bekleniyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuruları İŞKUR aracılığıyla internet üzerinden yapılacak. Geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi bu alımda da sınav ve eğitim şartı aranması beklenmiyor; ortaokul, lise, ön lisans, lisans mezunları başvuru yapabilecek. Alımlar güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama görevlisi gibi işçi kadrolarına yapılacak.

İŞKUR SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI 2026 İLANI YAYIMLANDI MI?

Sağlık Bakanlığı tarafından 2026 yılı içerisinde 38 bin hekim dışı personel alımı gerçekleştirilecek. Bakanlık tarafından eksik kadrolar tespit edilirken işçi alımı için ayrılacak ayrıca kontenjan ilan edilecek.

Sağlık Bakanı Memişoğlu daha önce yaptığı açıklamada 2026 yılının sonunda bir alım planladıklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise 2026 yılı bitmeden hekim dışı personel alımı ilanının çıkılacağının müjdesini vermişti.

Sağlık Bakanlığı 38 bin hekim dışı personel alımında toplam kadro dağılımı belli olduktan sonra işçi alımı için ayrılacak kontenjan netlik kazanacak. Geçtiğimiz yıllarda en fazla alım temizlik görevlisi kadrosuna ayrılmıştı. Bu yıl yapılacak alımlarda da benzer bir kadro dağılımının olması beklenirken Sağlık Bakanlığı işçi alımı ilanının Kasım ayının sonu veya en geç Aralık ayının başında yayınlanması bekleniyor.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI BAŞVURU EKRANI (İŞKUR)

Sağlık Bakanlığı tarafından 38 bin hekim dışı personel alımında kadrolar belirlendikten sonra illere yapılacak alımlar için İŞKUR’da ayrı ayrı ilanlar hazırlanacak. Her ilin ilanı ayrı olurken ilgili ilçelerdeki hastane veya sağlık kuruluşlarında görevlendirilecek toplam personel sayısı yer alacak.

Sağlık Bakanlığı işçi alımı başvuru işlemleri internet üzerinden İŞKUR aracılığıyla yapılacak. Şahsen veya posta yoluyla yapılan müracaatlar değerlendirmeye alınmayacak. İŞKUR üzerinden iş arayan girişinden kayıt yaptıran ve kişisel bilgilerini dolduran vatandaşlar, açılan ilanlara müracaat edebilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI İŞÇİ ALIMI ŞARTLARI NELER?

Sağlık Bakanlığı işçi alımı için geçtiğimiz yıllarda eğitim ve sınav (KPSS) şartı aranmamıştı. Bu yıl da benzer şekilde alım yapılacak kadrolarda sınav ve eğitim şartı aranması beklenmiyor. Ortaokul, lise, ön lisans, lisans mezunu adaylar işçi alımı için başvuru yapabilecek. Bu yıl açılan kadrolara göre özel ve genel şartlar yayınlanacak ilanlarda yer alacak. Sağlık Bakanlığı işçi alımı şartlarını taşımayan adaylar başvuru yapamayacak. Geçtiğimiz yıl başvurularda 18-40 yaş şartı arandı.

HANGİ KADROLARA ALIM YAPILACAK?

Sağlık Bakanlığı hekim dışı personel alımında yaklaşık 3 bin kadronun işçilere ayrılması bekleniyor. Konuyla ilgili henüz resmi bir açıklama bulunmazken özellikle yeni açılan hastane sayısının fazla olması sebebiyle geçtiğimiz yıllara kıyasla daha yüksek bir kontenjanın ayrılması ön görülüyor. Sağlık Bakanlığı işçi alımında güvenlik görevlisi, temizlik görevlisi, klinik destek elemanı, hasta karşılama görevlisi gibi işçi kadrolarına alım gerçekleştirilecek.