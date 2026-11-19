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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Toplantıda 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılarak rozet takması beklenirken, Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in AK Parti Genel Merkezi'ne giriş yaptığı öğrenildi.