Buzdolabında zaman zaman nasıl oluştuğunu bilmediğimiz bir koku meydana gelebilir. Bu kokular rahatsız edici raddeye kadar çıkabilir. Özellikle de peynir, soğan, balık ya da bazı pişmiş yemekler bir araya geldiğinde buzdolabında kötü bir kokuya neden olur. Artık bu kokuları çekmeye gerek kalmadı. Çünkü buzdolabındaki ağır kokuyu emip yok edecek olan formül sayesinde kase yardımıyla kısa süre de farkı görebileceksiniz.

BUZDOLABINDAKİ AĞIR KOKUYU EMİP YOK EDİYOR!

Buzdolabında zaman zaman meydana gelen birtakım kokular, ne kadar temizlik yaparsanız yapın gitmek bilmiyorlar. Özellikle de böyle koku yapabilen ürünler uzun süre buzdolabında kaldığı zaman koku oluşmaya başlıyor. Hangi temizlik ürünü kullanılırsa kullanılsın bir türlü tam bir temizlik oluşumundan söz etmek mümkün değildir. Hatta öyle ki pahalı temizlik ürünü bile kullanılsa o buzdolabı kokusu kalıyor.

Buzdolabında yer alan plastik kaseler ve raflara sinen bu kokular, mide bulandırıcı bir durum olarak dikkatleri üzerine çekiyor. Her buzdolabının kapağı açıldığı zaman o yüze vuran koku rahatsız edici oluyor. Ağzı açık bırakılan bir ürün ya da günler öncesinden dolapta unutulan yemek gibi durumlar yine rahatsız edici oluyor.

Çoğu evde yaşanan bu durum için aslında öyle pahalı ürünlere gerek yok. Hatta öyle yüksek kimyasal temizleyicilere de hiç gerek yok. Evde bulunan malzemelerle de kolayca buzdolabı temizliği yapabilirsiniz. Buzdolabında yer alan bütün kokuyu emip yok eden formül sayesinde bu durumdan kurtulmak da sanıldığı kadar zor değil.

Mutfaklarda bulunan malzemelerden biri olan karbonat bilindiği üzere temizlik konusunda yardımcı olan ürünler arasında yer alıyor. Çünkü içerisinde yer alan aktif moleküller sayesinde kolay bir şeklide koku ve temizlik bir arada duracak. Karbonat ortamda bulunan bazı koku bileşenlerini nötralize edebiliyor. Üstelik öyle saatlerce bir temizlik yapılması gibi durumlardan yer almazken küçük bir kase işi görüyor.

BİR KASEYE KOYUN FARKI KISA SÜREDE GÖRÜN

Buz dolabındaki kokulara yönelik yapılan en büyük tekinlerden biri de karbonat koymaktır. Çünkü karbonatın bulunduğu ortamda kokular da yavaş yavaş azalma yaşar. Bu sebeple buzdolabının içerisine koyabilirsiniz Uygulama yapmak için temiz ve küçük bir kaseye birkaç yemek kaşığı karbonatı koymanız yeterli olacaktır. Bazı yiyeceklerin kendine has kokuları meydana çıkar,

Bazı yiyecekler de konulan kabın içerisinde koku yapmaya başlıyor. Bu sebeple de karbonatın akali yapısı sayesinde koku gibi durumları da ele alabiliyor. Özellikle de bozulmuş yiyecek varsa o da büyük bir kokuya neden oluyor. Karbonat koyduğunuz kâseyi buzdolabının orta ya da üst kısmına koyabilirsiniz. Sadece burada devrilme ye da dökülme gibi durumlarla karşılaşılabilir.

Tabi ki karbonatı hergün dolapta bırakmamaya gayret edin. Çünkü zamanla dolapta kalan karbonatlar, zamanla etkisi azaltabilir. 1 ya da 3 ayda yenileme yapılırsa hem sizlerde rahatsız etmesin.