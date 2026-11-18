Bulaşık makinesinin içi temiz görünüyor diye hijyen konusunda her şeyin yolunda olduğunu düşünüyorsanız yanılıyor olabilirsiniz. Çünkü her gün çalışan bu cihazın en önemli bölümlerinden birinde yemek artıkları, yağ kalıntıları ve kirler fark edilmeden birikebiliyor. Çoğu kişinin temizlemeyi unuttuğu bu küçük bölüm, zamanla kötü kokulara ve bulaşıkların yeterince temiz yıkanmamasına neden olabiliyor. Uzmanların da düzenli bakım konusunda dikkat çektiği filtre bölümü, bulaşık makinesi temizliğinde ihmal edilmemesi gereken noktaların başında geliyor.

HERKESİN GÖZDEN KAÇIRDIĞI BÖLGE: FİLTRE

Bulaşık makinesinde en fazla kirin birikebildiği yerlerin başında filtre bölümü geliyor. Makinenin tabanında, genellikle alt sepetin hemen altında bulunan filtre, yıkama sırasında tabaklardan ayrılan yemek parçalarını ve çeşitli kalıntıları topluyor.

Özellikle tabaklarda kalan pirinç taneleri, sebze parçaları, çekirdekler ve yağlı yemek artıkları zamanla filtrede birikebiliyor. Filtre uzun süre temizlenmediğinde bu kalıntılar kötü kokuya yol açabiliyor. Ayrıca suyun tahliyesini zorlaştırarak bulaşıkların yeterince temiz yıkanmamasına da neden olabiliyor.

KÖTÜ KOKUNUN NEDENİ MAKİNENİN İÇİNDE SAKLANIYOR OLABİLİR

Bulaşık makinesinden gelen rahatsız edici kokuların tek nedeni kirli bulaşıklar olmayabilir. Filtrede, kapak contalarında ve makinenin tabanındaki ulaşılması zor noktalarda biriken yemek artıkları da bu soruna neden olabiliyor.

Özellikle uzun süre makinede bekletilen kirli bulaşıklar, filtredeki kalıntılarla birleştiğinde kokunun daha belirgin hale gelmesine yol açabiliyor.

FİLTRE TEMİZLİĞİ NASIL YAPILMALI?

Bulaşık makinesi filtresinin temizliği sanıldığı kadar zor değil. Üstelik düzenli yapıldığında hem makinenin daha verimli çalışmasına hem de kötü kokuların önlenmesine yardımcı oluyor.

Filtre temizliği sırasında şu adımlar izlenebilir:

Adım No Uygulama Adımı 1 Öncelikle bulaşık makinesini kapatın ve güvenlik için cihazın elektrik bağlantısını kesin. 2 Alt bulaşık sepetini dışarı çıkararak makinenin tabanındaki filtre bölümüne ulaşın. 3 Kullanım kılavuzundaki talimatlara göre filtreyi dikkatlice yerinden çıkarın. 4 Filtre üzerinde biriken yemek artıklarını ve kalıntıları akan su altında temizleyin. 5 Gerekirse yumuşak bir fırça kullanarak filtre yüzeyindeki yağ ve kirleri giderin. 6 Filtreyi iyice duruladıktan sonra doğru şekilde yerine yerleştirin.

Burada dikkat edilmesi gereken en önemli nokta, filtreyi temizlerken sert ve aşındırıcı malzemeler kullanmamak.

Aksi takdirde filtrenin yapısı zarar görebilir.

SADECE FİLTREYİ TEMİZLEMEK YETERLİ DEĞİL!

Bulaşık makinesinin bakımında filtre önemli bir yere sahip olsa da temizlenmesi gereken tek bölüm burası değil. Makinenin kapak kenarları, lastik contaları ve deterjan gözü de zamanla kir ve deterjan kalıntısı tutabiliyor.

Özellikle kapak contalarının kıvrımlı bölümlerinde su ve yemek artıkları birikebiliyor. Bu alanlar nemli bir bezle düzenli olarak silinmeli. Püskürtme kollarının deliklerinde tıkanıklık olup olmadığı da kontrol edilmeli. Çünkü bu deliklerde biriken küçük parçalar suyun bulaşıklara ulaşmasını zorlaştırabiliyor.

FİLTRE NE SIKLIKLA TEMİZLENMELİ?

Filtrenin temizlenme sıklığı, makinenin kullanım yoğunluğuna ve bulaşıkların ne kadar kirli olduğuna göre değişebiliyor. Genel bakım önerisi olarak filtrenin haftada bir kontrol edilmesi, yoğun kullanımda ise daha sık temizlenmesi tavsiye ediliyor.

Özellikle yemek artıklarıyla dolu tabakların doğrudan makineye yerleştirildiği evlerde filtre daha kısa sürede kirlenebiliyor. Bu nedenle her yıkamadan sonra makinenin tabanında gözle görülür kalıntı olup olmadığına bakmak faydalı olabilir.

DAHA TEMİZ BULAŞIKLAR İÇİN BU DETAYI ATLAMAYIN

Bulaşık makinesinin uzun süre verimli çalışması için yalnızca kaliteli deterjan kullanmak yeterli değil. Düzenli bakım, filtre temizliği ve makinenin iç bölümlerinin kontrol edilmesi de büyük önem taşıyor.

Özellikle makineden kötü koku geliyorsa, bulaşıklar yıkama sonrasında kirli çıkıyorsa veya suyun tahliyesinde sorun yaşanıyorsa filtre bölümünün kontrol edilmesi gerekiyor.