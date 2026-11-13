Bulaşık makinesinin içi neden paslanır? Bulaşık makinesindeki pas bulaşıklara geçer mi?

Bulaşık makinesinde ortaya çıkan paslanma, hem cihazın kullanım ömrünü hem de mutfak gereçlerinin durumunu etkileyen sorunlar arasında yer alıyor. Peki, makinenin içindeki pas neden oluşuyor, bulaşıklara geçiyor mu ve bu lekelerden kurtulmak için neler yapılması gerekiyor?

• Tuz haznesinin kapağının tam kapanmaması, makine içine tuz sızmasına ve metal yüzeylerde korozyona neden olabiliyor.

• Sepetlerin plastik koruyucu kaplaması çizildiğinde veya kırıldığında altındaki metal tel paslanabiliyor.

• Daha önce paslanmış çatal, bıçak, rende ve mutfak gereçleri, yıkama sırasında pasın diğer yüzeylere taşınmasına yol açabiliyor.

• Limon, sirke, tuz ve asitli yiyecek kalıntıları, metal yüzeylerdeki koruyucu tabakayı zayıflatabiliyor.

• Su tesisatından gelen demir ve pas kalıntıları, makinenin içinde kahverengi lekeler oluşturabiliyor.

• Makinenin içindeki pas kalıntıları, yıkama sırasında tabak ve bardakların üzerine yerleşebiliyor.

PASLANMAZ ÇELİK MAKİNELERDE BİLE PAS OLUŞABİLİR

Bulaşık makinelerinin iç bölümlerinde genellikle paslanmaya karşı dayanıklı paslanmaz çelik kullanılıyor. Ancak paslanmaz çelik, hiçbir koşulda paslanmayacağı anlamına gelmiyor.

Bu malzemenin yüzeyinde, metali dış etkenlere karşı koruyan ince bir oksit tabakası bulunuyor.

Bu tabaka zarar gördüğünde veya tuz ve klor gibi aşındırıcı maddelere uzun süre maruz kaldığında korozyon meydana gelebiliyor.

Özellikle bulaşık makinesinin tuz haznesi çevresinde oluşan sızıntılar, metal parçalar üzerinde pas lekelerine neden olabiliyor.

Tuz haznesinin kapağının tam kapatılmaması, tuzun yıkama suyuna karışmasına ve makinenin içindeki metal yüzeylerin zarar görmesine yol açabiliyor.

Arçelik'in teknik destek bilgilendirmelerinde de tuz haznesi kapağının tam kapatılmaması, bulaşıklarda pas ve kararma oluşmasının nedenlerinden biri olarak gösteriliyor.

SEPETLERDEKİ KÜÇÜK ÇİZİKLERİ GÖZ ARDI ETMEYİN

Bulaşık makinesinin sepetleri, metal tellerin üzerini kaplayan koruyucu plastik bir tabakadan oluşuyor. Bu kaplama, metalin su ve deterjanla doğrudan temas etmesini önlüyor.

Ancak keskin bıçakların yanlış yerleştirilmesi, ağır mutfak gereçlerinin çarpması veya uzun süreli kullanım sonucunda kaplamada çatlaklar ve kopmalar meydana gelebiliyor.

Kaplamanın zarar gördüğü bölgelerde açıkta kalan metal tel, suyla temas ettikçe paslanmaya başlıyor.

Ortaya çıkan pas, yıkama sırasında suyun hareketiyle makinenin farklı bölümlerine yayılabiliyor. Bu nedenle sepetlerin özellikle köşe, bağlantı ve tel uçlarının düzenli olarak kontrol edilmesi gerekiyor.

Paslanma geniş bir alana yayıldığında yalnızca temizlik yapmak yeterli olmayabiliyor. Electrolux teknik destek bilgilerine göre koruyucu kaplaması zarar gören ve paslanan sepetlerin değiştirilmesi gerekiyor.

MAKİNENİN İÇİNDEKİ PAS BULAŞIKLARA GEÇER Mİ?

Bulaşık makinesinde oluşan pasın bulaşıklara geçmesi mümkün. Yıkama sırasında suyun içerisinde dolaşan pas parçacıkları tabakların, bardakların ve metal mutfak gereçlerinin yüzeylerine tutunabiliyor.

Özellikle porselen tabaklarda görülen küçük kahverengi veya turuncu lekeler, her zaman tabağın kendi malzemesinden kaynaklanmıyor.

Makinenin içindeki pas kalıntıları da bu tür lekelerin oluşmasına neden olabiliyor.

Paslı bir bıçak, rende veya başka bir metal gerecin diğer bulaşıklarla birlikte yıkanması da sorunu artırabiliyor.

Arçelik ve Electrolux teknik bilgilendirmelerinde, önceden paslanmış mutfak gereçlerinin pası diğer metal yüzeylere taşıyabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle paslanma belirtileri gösteren mutfak gereçlerinin makinede yıkanmaya devam edilmemesi gerekiyor.

Bulaşıklarda tekrarlayan pas lekeleri görülüyorsa yalnızca lekeli ürünleri temizlemek yerine makinenin içindeki pas kaynağının da tespit edilmesi önem taşıyor.

PASLANMAYI ÖNLEMEK İÇİN NELER YAPILMALI?

Makinenin içindeki paslanmayı önlemek için öncelikle tuz haznesinin kapağının doğru şekilde kapatıldığından emin olunmalı.

Tuz ekleme sırasında haznenin çevresine dökülen tuzlar temizlenmeli ve üreticinin önerdiği şekilde durulama yapılmalı.

Sepetlerdeki plastik kaplamalar düzenli aralıklarla kontrol edilmeli. Metal tellerin açığa çıktığı ve paslanmanın başladığı sepetler için yetkili servisten destek alınmalı.

Paslanmaya yatkın, kaplaması zarar görmüş veya daha önceden paslanmış mutfak gereçleri makineye yerleştirilmemeli.

Özellikle tuzlu ve asitli yiyecek kalıntılarının metal yüzeylerde uzun süre bekletilmemesi gerekiyor.

Çamaşır suyu gibi klor içeren güçlü temizlik maddelerinin makine içinde gelişigüzel kullanılması da metal yüzeylere zarar verebiliyor. Makine temizliğinde üreticinin önerdiği ürünlerin tercih edilmesi gerekiyor.

GE Appliances, Electrolux ve Arçelik'in teknik açıklamaları; tuz sızıntısı, hasarlı sepet kaplaması, paslı mutfak gereçleri ve su tesisatının sorunun olası kaynakları arasında bulunduğunu ortaya koyuyor.

Makinenin içinde görülen pası yalnızca silerek gidermeye çalışmak yerine kaynağını bulmak, aynı sorunun yeniden yaşanmasını önlemek açısından önem taşıyor.

