Paslı köprüden kopan parçalar aracına düştü! İBB tazmin talebini reddetti

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Tamar, aracıyla yolda ilerlediği sırada Cevizlibağ'da bir üst geçitten kopan paslı demir parçaları otomobilin tavanına ve kaputuna düştü.
Büyük bir panikle aracından inen Tamar, otomobilinde oluşan hasar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne zarar tazmin talebinde bulundu.
Tamar'ın talebini inceleyen İBB, "kusuru bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti. İBB'nin bu kararına sinirlenen Tomar, hakkının aramak için dava açmaya hazırlanıyor.