SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Gündem
Avatar
Editor
 | Baran Aksoy

Paslı köprüden kopan parçalar aracına düştü! İBB tazmin talebini reddetti

İstanbul Cevizlibağ'da bir üst geçitten kopan paslı demir parçalar bir araca zarar verdi. Otomobilin sahibi Onur Tamar, İBB'ye zarar tazmin talebi açtı ancak bu talebi reddedildi.

Paslı köprüden kopan parçalar aracına düştü! İBB tazmin talebini reddetti
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
13.01.2026
saat ikonu 09:50
|
GÜNCELLEME:
13.01.2026
saat ikonu 09:54

İstanbul'da Uluslararası İlişkiler Bölümü son sınıf öğrencisi Onur Tamar, aracıyla yolda ilerlediği sırada Cevizlibağ'da bir üst geçitten kopan paslı demir parçaları otomobilin tavanına ve kaputuna düştü.

Paslı köprüden kopan parçalar aracına düştü! İBB tazmin talebini reddetti

ZARAR TAZMİN TALEBİNDE BULUNDU

Büyük bir panikle aracından inen Tamar, otomobilinde oluşan hasar nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne zarar tazmin talebinde bulundu.

Paslı köprüden kopan parçalar aracına düştü! İBB tazmin talebini reddetti

İBB'YE DAVA AÇMAYA HAZIRLANIYOR

Tamar'ın talebini inceleyen İBB, "kusuru bulunmadığı" gerekçesiyle reddetti. İBB'nin bu kararına sinirlenen Tomar, hakkının aramak için dava açmaya hazırlanıyor.

Paslı köprüden kopan parçalar aracına düştü! İBB tazmin talebini reddetti
