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UYGULAMALAR
İstanbul
Dişler, profesyonel beyazlatma işleminden sonra kahve, çay gibi etkenlere bağlı olarak yeniden sararabilir. Bunun yanında yaş ilerledikçe diş minesinin incelmesi ve alttaki sarı renkli dentin tabakasının daha belirgin hale gelmesi de diş rengini etkiler. Dişlerdeki yüzey lekelerini azaltmak için beyazlatıcı diş macunları tercih edilebilirken karbonatın doğrudan dişlere uygulanması önerilen bir günlük bakım yöntemi değildir. Peki, diş beyazlatma sonrası sararma neden olur, karbonat mı beyazlatıcı diş macunu mu daha etkilidir? Bilinmesi gereken detaylar...
Diş beyazlatma işlemi sonrasında elde edilen görünüm zaman içerisinde değişebilir. Bunun en önemli nedenlerinden biri, günlük tüketim alışkanlıklarıdır. Kahve, çay ve kola gibi yoğun renk pigmentleri içeren içecekler diş minesinin yüzeyinde lekelenmeye neden olabilir.
Diş renginin yeniden koyulaşmasında yalnızca beslenme alışkanlıkları etkili değildir. Yaş ilerledikçe diş minesinin incelmesi ve altındaki dentin tabakasının daha belirgin hale gelmesi de doğal diş renginin sarıya dönük görünmesine yol açabilir. Bu nedenle beyazlatma sonrasında dişlerin ilk günlerdeki görünümünü uzun süre koruyabilmek için ağız bakımına dikkat etmek ve düzenli diş hekimi kontrollerini aksatmamak önem taşır.
Dişlerdeki yüzey lekelerini gidermek söz konusu olduğunda karbonat ve beyazlatıcı diş macunları farklı şekillerde etki gösteriyor. Karbonat, hafif aşındırıcı özelliği sayesinde diş yüzeyindeki bazı lekelerin uzaklaştırılmasına yardımcı olabiliyor. Ancak doğrudan karbonatla diş fırçalamak, profesyonel beyazlatma işleminin yerini tutmuyor ve dişin iç rengini değiştirmiyor.
Beyazlatıcı diş macunları ise genellikle diş yüzeyindeki lekeleri temizleyen özel bileşenler ve parlatıcı maddeler içeriyor. Bazı ürünlerde düşük miktarda peroksit de bulunabiliyor. Ancak bu ürünlerin çoğu, dişin doğal iç rengini profesyonel beyazlatma kadar değiştirmiyor. Bu nedenle günlük ağız bakımında florür içeren, güvenilirliği değerlendirilmiş bir beyazlatıcı diş macunu tercih etmek, doğrudan karbonat uygulamaktan daha kontrollü bir seçenek olabilir.
Beyazlatma işlemi sonrasında dişlerin rengini daha uzun süre korumak için günlük ağız bakımına ve beslenme alışkanlıklarına dikkat etmek gerekiyor. Özellikle renkli içeceklerin tüketimini sınırlandırmak ve düzenli diş temizliği yapmak yüzey lekelerinin oluşmasını azaltmaya yardımcı olabilir.
Diş beyazlatma sonrasında şu alışkanlıklara dikkat edilebilir:
Diş beyazlığını korumak isteyenlerin yalnızca estetik görünüme değil, ağız ve diş sağlığına da öncelik vermesi gerekiyor. Dişlerin doğal rengini korumak için düzenli fırçalama, doğru diş macunu seçimi ve rutin diş hekimi kontrolleri büyük önem taşıyor. Daha beyaz bir gülüş elde etmek uğruna diş minesine zarar verebilecek uygulamalardan kaçınmak ve kişiye uygun beyazlatma yöntemini uzman desteğiyle belirlemek gerekiyor. Unutulmamalı ki kalıcı ve sağlıklı bir gülüşün yolu, dişleri yıpratmadan doğru bakım alışkanlıkları edinmekten geçiyor.