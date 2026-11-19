A101, 21-26 Kasım 2026 tarihleri arasında geçerli olacak yeni "Aldın Aldın" kataloğunu duyurdu. Bu haftaki listede; dev ekran 4K QLED televizyonlar, No-Frost buzdolapları ve çamaşır makineleri gibi temel ev ihtiyaçlarının yanı sıra, 4 tekerlekli elektrikli kamyonet ve üç tekerlekli moped modelleri dikkat çekiyor. Mutfaklarını yenilemek isteyenler için borosilikat cam ürünler, porselen fincan takımları ve pratik saklama çözümleri de uygun fiyatlarla satışa sunulurken; örgü ipleri, kışlık polar montlar ve oto bakım ürünleri kataloğun diğer öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor. APEC Benzinli Scooter 49.990 TL. 3 Tekerlekli Elektrikli Scooter 49.990 TL. 3 Tekerlekli Elektrikli Minibüs 74.990 TL. gibi ulaşım araçları bulunuyor. A101 Bu hafta listede Çocuklar için geniş oyuncak seçenekleri mevcut. Eğitici ve eğlenceli ürünler arasında bu hafta listede dikkt çeken Dijital Karakalem Makinesi 219 TL. Oyuncak Mutfak Seti 89,90 TL. Çılgın Araba Yarışları Pist Seti 439 TL. Çocukların hayal gücünü geliştirecek Oyuncak Ev 429 TL. Tonkuma Tumbır Oyuncak Araba 179 TL. Renkli Çalışma Masası 189 TL. İşte 21-26 Kasım A101 aktüel ürünleri ve fiyatları...

21 KASIM A101 AKTÜEL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI

Marshmallowlu Bisküvi 5,75 TL

Marshmallowlu Orman Meyveli Bisküvi 6,50 TL

Marshmallowlu Çikolata Kaplı Bisküvi 6,50 TL

Çikolatalı Gofret 12,00 TL

Kek Çeşitleri 14,50 TL

Ballı Hardallı Mısır & Pirinç Patlağı 14,50 TL

Portakal Soslu Bisküvi 19,50 TL

Çikolata Bar 19,50 TL

Mısırlı Balık Kraker 19,50 TL

Intense Kek Çeşitleri 19,50 TL

Mısır & Pirinç Patlağı 20,00 TL





Kraker Çeşitleri 20,00 TL

Saç Boyası Çeşitleri – 22,50 TL

Sütlü Çikolata ve Yer Fıstığı Kaplı Kakaolu Gofret 23,00 TL

Gurme Çikolatalı Gofret 23,50 TL

Kakaolu Kremalı Bisküvi 25,00 TL

Çikolatalı Kruvasan 26,50 TL

Çikolatalı Bisküvi 32,50 TL

Çikolata Dolgulu Kruvasan 32,50 TL

Bol Sütlü / Bitter Çikolata 39,50 TL

Sütlü / Bitter Çikolata Kaplı Bisküvi 39,50 TL

Frambuazlı Turta 40,00 TL

Fındıklı Sütlü Çikolata 42,50 TL

Üçgen Yufka 50,00 TL

Mısır Cipsi 52,00 TL

Klasik Etimek 52,50 TL

Yulaflı, Yer Fıstıklı, Kakaolu Kurabiye 60,00 TL

Baldo Pirinç 77,50 TL

Yulaf Ezmesi 79,50 TL

İnce Öğütülmüş Yulaf Ezmesi 79,50 TL

Piliç Kokteyl Sosis 89,50 TL

Hijyenik Ped Çeşitleri 93,00 TL

Portakal Aromalı Gazlı İçecek 97,50 TL

Süt Reçeli Çeşitleri 99,00 TL

Kakaolu Tahıl Gevreği 99,00 TL

Ultra Çamaşır Suyu 99,50 TL

Kola Gazlı İçecek 109,50 TL

3 Katlı Tuvalet Kağıdı 119,50 TL

Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 140,00 TL

Bebek Bisküvisi 159,50 TL

Konsantre Yumuşatıcı 159,50 TL

Deodorant 159,50 TL

Dondurulmuş Kıymalı Pide 169,50 TL

Sıvı Bulaşık Deterjanı 179,50 TL

Tam Yağlı Homojenize Yoğurt 179,50 TL

Dondurulmuş Dana Döner 189,50 TL

Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 195,00 TL

Domates Salçası 195,00 TL

Dana Kangal Sucuk 209,00 TL

Bulaşık Makinesi Kapsülü 215,00 TL

Sıvı Çamaşır Deterjanı 225,00 TL

Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 239,50 TL

Yayla ve Ova Çiçek Balı 249,00 TL

Toz Şeker 259,50 TL

Tam Yağlı Taze Kaşar Peyniri 290,00 TL

Kakaolu Fındık Kreması 329,00 TL

Toz Deterjan 449,00 TL

Ayçiçek Yağı 459,00 TL

26 KASIM A101 AKTEÜL ÜRÜNLERİ VE FİYATLARI





65" 4K UHD LED Dolby Atmos Smart TV 38.999 TL

65" 4K Whale QLED TV 24.999 TL

55" 4K Ultra HD Android TV 20.999 TL

55" QLED TV 18.499 TL

Kafabantlı Bluetooth Kulaklık 699 TL

Bluetooth Kulaklık 599 TL

Şarj Cihazı 449 TL

Bluetooth Mouse 349 TL

LED Ampul 57,50 TL





No-Frost Buzdolabı 29.999 TL

No-Frost Buzdolabı 27.999 TL

Çamaşır Makinesi 19.999 TL

Çamaşır Makinesi 17.999 TL

Bulaşık Makinesi (Koyu Gümüş) 16.999 TL

Bulaşık Makinesi (Beyaz) 15.999 TL

Dikiş Makinesi 5.999 TL

Buharlı Halı Yıkama Makinesi 5.599 TL

Çay Makinesi 2.399 TL

2'si 1 Arada Yatay ve Dikey Buharlı Ütü 2.299 TL

Şarjlı Erkek Bakım Seti 1.999 TL

Nem Alma Cihazı 1.999 TL

Türk Kahvesi Makinesi 1.599 TL

IPL Tüy Alma Cihazı 1.299 TL

Waffle Makinesi 1.099 TL

Cam Su Isıtıcı 999 TL

Seramik Saç Düzleştirici 799 TL

Narenciye Sıkacağı 599 TL

Akıllı Baskül 549 TL

Elektrikli Manikür ve Pedikür Seti 299 TL

Figürlü Kapaklı Çelik Termos 499 TL

Porselen Fincan Takımı 429 TL

Bambu Kulplu Balkabağı Şekilli Borosilikat Demlik 399 TL

Sedefli Desenli Tepsi 399 TL

Metal Sosluk Tava 349 TL

Kare Kilitli Saklama Kabı 4'lü 299 TL

Hazneli Rende 249 TL

Kavanoz 2'li 239 TL

Borosilikat Sürahi 229 TL

Cam Ayaklı Sunum Tabağı 199,50 TL

Meşrubat Bardağı 3'lü 199,50 TL

Aynalı Yuvarlak Tepsi 199,50 TL

Patlamış Mısır Kutusu ve Bardak 4'lü 199,50 TL

Cam Kare Kapaklı Lokumluk 189,50 TL

Su Bardağı 3'lü 179,50 TL

Bambu Tepsi ve Sunumluk 3'lü 149,50 TL

Borosilikat 4 Parça Çay Bardağı 149,50 TL

Simli Meyve Bıçağı 2'li 149,50 TL

Seramik Makarna Tabağı 129,50 TL

Boncuk Detaylı Tepsi 129,50 TL

Figürlü Silikon Uçlu Çelik Maşa 119,50 TL

Figürlü Silikon Spatula 119,50 TL

Lüks Borosilikat Kupa 3'lü 119,50 TL

Borosilikat Kupa 3'lü 119,50 TL

Cam Matara 119,50 TL

Badya Seti 3'lü 119,50 TL

Erzak Kabı 109,50 TL

Saklama Kabı 109,50 TL

Kare Desenli Saklama Kabı 4'lü 99,50 TL

Karma Ahşap Ürünler 89,50 TL

Derin Tepsi 79,50 TL

Borosilikat Balkabağı Şekilli Kupa 79,50 TL

Cam Tabak 59,50 TL

Cam Gondol Tabak 59,50 TL

Ponponlu Kutu 49,50 TL

3 Bölmeli Saklama Kabı 49,50 TL

Boncuk Detaylı Ayaklı Kristal Lokumluk 4'lü 49,50 TL

Seramik Çerezlik 44,50 TL

Pirinç Süzgeci 39,50 TL

Mini Kare Saklama Kabı 3'lü 39,50 TL

Kız Çocuk Polar Pijama Takımı 499 TL

Erkek / Kadın Tam Fermuarlı Büyük Beden Polar Mont 449 TL

Erkek / Kadın Tam Fermuarlı Polar Mont 429 TL

Kadın Burgu Desenli Alt 299 TL

Erkek Avcı Botu 279 TL

Kadın Şardonlu Alt 199,50 TL

Bebe Batik Yumak 3'lü 189,50 TL

Tenis Çorabı 2'li 149,50 TL

Yumak 3'lü 139,50 TL

Kısa Konç Çorabı 2'li 129,50 TL

Yumak 2'li 129,50 TL

Batik Kek Yumak 119,50 TL

Yün Yumak 2'li 119,50 TL

Mermer Desenli Katlanabilir Masa 899 TL

Mermer Desenli Yer Sofrası 399 TL

Metal Makyaj Aynası Çeşitleri 225 TL

Ahşap Çubuklu Ayakkabılık 199 TL

Sıcak Su Torbası 199,50 TL

Büyük Makyaj Organizeri 199,50 TL

3 Katlı Yonca Organizer 189,50 TL

Çok Amaçlı Düzenleyici Kutu 129 TL

Yapay Ağaç Çeşitleri 109,50 TL

Bölmeli Çerçeve 99,50 TL

Cam Sıvı Sabunluk 89,50 TL

4 Tekerlekli Elektrikli Kamyonet 279.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped (Kırmızı) 99.990 TL

Üç Tekerlekli Elektrikli Moped (Siyah) 54.990 TL

Oto Akü Takviye Kablosu 699 TL

Oto Aparatlı Buz Çözücü 199 TL

Oto Yağmur Kaydırıcı 199 TL

Oto Çok Amaçlı Sprey 199 TL

Motor Temizleme Spreyi 179 TL

Oto Buğu Önleyici 179 TL

Oto Silecek 139 TL

Fren Balata Spreyi 129 TL

Oto Klima Temizleme Spreyi 119 TL

Oto Parfümü 119 TL