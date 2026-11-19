Amerikan Basketbol Ligi’nde (NBA) heyecan hız kesmeden sürerken milli gururumuz Alperen Şengün’den gelen sakatlık haberi basketbolseverleri endişelendirdi. Houston Rockets’ın deplasmanda Indiana Pacers’ı 119-104 yendiği mücadelede ikinci çeyrekte yüzüne darbe alan Şengün, yaşadığı sakatlık nedeniyle karşılaşmayı tamamlayamadı.

IME UDOKA’DAN ALPEREN ŞENGÜN AÇIKLAMASI: “UMARIM İYİDİR”

Maçın ardından basın mensuplarının sorularını cevaplayan Houston Rockets Başantrenörü Ime Udoka, Alperen Şengün’ün son durumuyla ilgili detayları paylaştı. Milli oyuncunun her iki gözünde de problem bulunduğunu belirten Udoka şu ifadeleri kullandı:

"Aslına bakılırsa her iki gözünde de sorun var. Sağ gözünde biraz şişlik var. Sol gözünün korneasında da sanırım bir çizik var. Bunun ne anlama geldiğinden emin değilim ama umarım iyidir. Tabii ki bu akşam geri dönebilir."

Indiana deplasmanında sahadan 119-104 galip ayrılan Houston Rockets cephesinde Kevin Durant 21 sayıyla takımına katkı sağlarken, ev sahibi Indiana Pacers’ta Pascal Siakam kaydettiği 24 sayıyla maçın en skorer ismi oldu.