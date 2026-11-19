2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının 19 Kasım'da ÖSYM tarafından açıklanmasının ardından gözler kamu kurumlarının personel alımlarına çevrildi. 25 Ekim'de gerçekleştirilen sınava katılan lise mezunu adaylar, sonuç belgelerinde yer alan KPSS P94 puanıyla hangi memurluklara başvurabileceklerini araştırıyor. Özellikle 55, 60, 65, 70, 75 ve 80 puan alan adaylar için tercih edilebilecek meslekler ve geçmiş dönemlerde oluşan taban puanlar merak konusu oldu. Kamu kurumlarının yayımlayacağı alım ilanlarında kadro sayısı, mezuniyet şartı ve özel nitelikler belirleyici olacak. Peki, KPSS Ortaöğretim 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir? KPSS P94 ile hangi kurumlar personel alıyor?

Özetle

HABERİN ÖZETİ KPSS Ortaöğretim P94 puanıyla alım yapan kurumlar hangileri? 55, 60, 65, 70, 75, 80 puanla nereye girilir, hangi meslekler tercih edilebilir? 2026 KPSS Ortaöğretim sonuçlarının açıklanmasının ardından, lise mezunu adayların KPSS P94 puanlarıyla hangi memurluklara başvurabilecekleri ve puanlarına göre tercih edilebilecek meslekler merak ediliyor. KPSS P94, ortaöğretim düzeyinde sınava katılan lise mezunu adayların yerleştirme işlemlerinde kullanılan puan türüdür. KPSS P94 ile teknisyen, vagon teknisyeni, destek personeli, hizmetli, aşçı, şoför, dağıtıcı, bahçıvan, bekçi, koruma ve güvenlik görevlisi, veteriner sağlık teknisyeni, sağlık memuru gibi kadrolara başvurulabilir. Tercih edilecek kadrolar, adayların mezun oldukları lise bölümüne ve tercih kılavuzunda belirtilen nitelik kodlarına göre değişir. KPSS Ortaöğretim atama puanları her yerleştirme döneminde yeniden oluşur ve bir kadroya yerleşen son adayın puanı taban puanı belirler. 2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerlidir.



KPSS P94 İLE HANGİ KURUMLARA GİRİLEBİLİR?

KPSS P94, ortaöğretim düzeyinde sınava katılan lise mezunu adayların yerleştirme işlemlerinde kullanılan puan türü olarak biliniyor. Adaylar bu puanla ÖSYM tarafından gerçekleştirilen merkezi yerleştirmelere ve kamu kurumlarının kendi bünyelerinde açtığı personel alımlarına başvurabiliyor.

2026/1 KPSS tercih kılavuzunda ortaöğretim mezunları için farklı unvanlarda kadro ve pozisyonlara yer verildi. Bu kapsamda adayların karşısına çıkan başlıca meslekler şöyle:

Teknisyen

Vagon teknisyeni

Destek personeli

Hizmetli

Aşçı

Şoför



Dağıtıcı

Bahçıvan

Bekçi

Koruma ve güvenlik görevlisi

Veteriner sağlık teknisyeni

Sağlık memuru

Tercih edilebilecek kadrolar, adayların mezun oldukları lise bölümüne ve tercih kılavuzunda belirtilen nitelik kodlarına göre değişiyor. Örneğin teknisyen ve veteriner sağlık teknisyeni kadrolarında ilgili meslek alanından mezun olma şartı aranabiliyor. Şoförlük ve güvenlik görevlisi gibi pozisyonlarda ise sürücü belgesi veya özel sertifika gibi ek koşullar bulunabiliyor.

KPSS 55, 60, 65, 70, 75, 80 PUANLA NEREYE GİRİLİR?

KPSS Ortaöğretim sınavından 55, 60, 65, 70, 75 veya 80 puan alan adayların hangi kadrolara yerleşebileceği, yapılacak personel alımlarına göre değişiyor. Her puan aralığı için geçerli, önceden belirlenmiş bir atama taban puanı bulunmuyor. Yerleştirmelerde adayların puan üstünlüğü, tercihleri ve ilgili kadroların kontenjanları esas alınıyor.

55-60 KPSS PUANIYLA MEMUR OLUNUR MU?

55 veya 60 puan alan adaylar da ilan edilen personel alımlarının başvuru şartlarını karşılamaları halinde tercih yapabiliyor. Ancak bu puan aralığında merkezi yerleştirmelerde kadroya yerleşmek, kontenjan ve aday yoğunluğuna bağlı olarak zorlaşabiliyor. Kurumların özel personel alım ilanları da takip edilebiliyor.

65-70 KPSS PUANLIYLA HANGİ MESLEKLER TERCİH EDİLİR?

65 ve 70 puan alan adaylar, mezuniyet alanlarına uygun teknisyen, destek personeli, hizmetli, şoför ve benzeri kadroların ilanlarını inceleyebilir. Ancak bu puanlarla yerleşme ihtimali, ilgili unvana başvuran adayların puanlarına ve açılan kontenjanlara göre şekilleniyor.

75-80 KPSS PUANIYLA NEREYE GİDİLİR?

75 ve 80 puan alan adayların tercih edebileceği kadrolar da mezuniyet şartlarına göre belirleniyor. Bu puan aralığında adaylar merkezi yerleştirmelerin yanı sıra kurumların sözleşmeli personel ve sürekli işçi alımlarını da takip edebilir. Özellikle kontenjanı yüksek olan ve başvuru şartlarıyla örtüşen kadrolar tercih listesinde değerlendirilebilir.

KPSS ORTAÖĞRETİM ATAMA PUANLARI NASIL BELİRLENİYOR?

KPSS Ortaöğretim atama puanları, her yerleştirme döneminde yeniden oluşuyor. Bir kadroya yerleşen son adayın puanı, o kadronun taban puanını belirliyor. Bu nedenle aynı unvan için farklı kurumlarda veya farklı şehirlerde değişen taban puanlar görülebiliyor.

Merkezi yerleştirmelerde adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan tercih kılavuzundaki kadroları tercih ediyor. Yerleştirme işlemleri KPSS puanı, adayların tercih sıralaması ve kadro sayısı dikkate alınarak yapılıyor. Kurumların kendi personel alımlarında ise ilanlarda belirtilen özel şartlar ve değerlendirme yöntemleri geçerli oluyor.

KPSS ORTAÖĞRETİM PUANI KAÇ YIL GEÇERLİ?

2026 KPSS Ortaöğretim sınavından alınan puanlar, sonuçların açıklandığı tarihten itibaren iki yıl süreyle geçerli oluyor. Yeni bir sınav yapılamaması durumunda ise puanların geçerliliği, bir sonraki sınavın sonuçlarının açıklanmasına kadar devam ediyor.

Adayların bu süre içerisinde ÖSYM tarafından yayımlanacak merkezi yerleştirme kılavuzlarını ve kamu kurumlarının personel alım ilanlarını takip etmesi gerekiyor. Başvuru yapmadan önce kadroların mezuniyet, sertifika, yaş ve diğer özel şartlarının incelenmesi gerekiyor.