Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Türkiye'nin en büyük partisi olduğunu belirten Erdoğan, "AK Parti 12 milyona yaklaşan üye sayısı ile Türkiye'nin en geniş ailesidir. AK Parti milletin partisidir. Bu ailenin bir ferdi olmaktan sizlerle birlikte büyük Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım. AK Parti büyümeye devam edecektir. Partimiz Türkiye'yi de büyütmeye devam edecektir" ifadelerini kullandı.

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HABERİN ÖZETİ Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan muhalefete tepki: "Hizmet yerine skandal üreten belediyeleri kurtarmalıyız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Kongre Merkezi'nde düzenlenen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda partinin milletle bağını vurgulayan açıklamalarda bulundu ve 9 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği bildirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin 25 yıl önce kurulduğunu, sokak ve çarşı pazarla bağlarının kopmadığını ve 81 il ile 922 ilçede sahada olduklarını belirtti. Erdoğan, 24 yıldır önemli işler yaptıklarını, yapamadıklarının da farkında olarak hedeflere ulaşmak için çalıştıklarını ifade etti. Haberde, 2'si büyükşehir olmak üzere toplam 9 belediye başkanının AK Parti'ye geçeceği aktarıldı. Partiye katılacak isimler arasında Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Büşra Özdemir'in de yer aldığı bildirildi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"AK Parti Türkiye'nin en büyük partisidir. Makine misali güçlü ilerleyen özel bir siyasi harekettir, AK Parti milletin partisidir. Bu hareket sizlerin emeklerinizle büyümüştür. Sizlerin ve teşkilatımızın isimsiz kahramanlarını gayretiyle gelmiştir. Kendisi ile birlikte Türkiye'yi de büyütmeye devam edecektir. Sizlerle birlikte büyük Türkiye davasına omuz vermekten dolayı bahtiyarım, gururluyum ve onurluyum.

Şartlar ne olursa olsun hakkı ve hakikati savunan önceliği millet ve ümmetin selameti olan bu hareketin her bir neferine bugün bir kez daha tebriklerimi iletiyorum.

"BİZİM SOKAKLARLA BAĞIMIZ KOPMADI"

AK Parti olarak 81 ilimizde 922 ilçemizde mahalle mahalle sokak sokak geziyoruz. Kadın kollarımızla gençlik kollarımıza teşkilatımızın tüm kadrolarıyla ülkemizin her köşesinde milletimizle bir araya geliyoruz. Esnafımızın dükkanına misafir oluyoruz çiftlerimizle tarlasında buluşuyoruz. Çok açık ve net belirtmek durumundayım; 25 sene önce sokağın, çarşının ve pazarın sesi olarak kurulmuş bir partiyiz. Milletin içinde milletin arasında siyasetimizi yaptık. Sokak ile çarşı pazarla bağımız kopmadı. Bizim milletimizin gündemi ile irtibatımız hiç zayıflamadı. Bu ülkenin her ilçesinde her köyündeyiz. Biz aynı zamanda bu ülkenin hem ocağında hem de hanesindeyiz. Milyonların gönül sarayının baş köşesindeyiz. Milletimizin her derdini biliyor, özellikle bu meseleleri çözmenin mücadelesini veriyoruz. Vatandaşlarımızla aramıza vasıtalar koymayız. Kimin ne sıkıntısı şikayeti varsa ondan haberimiz olur çözmek için gerekeni yaparız.

"EMANETİNİ TAŞIDIĞIMIZ AZİZ MİLLETİMİZİN HİZMETKARI, EMRİNDEYİZ"

Partimiz ile ilgili ahkam kesenler çok iyi bilsin ki AK Parti millet için vardır. Unutmayın millete hizmet için vardır. Emanetini taşıdığımız aziz milletimizin hizmetkarı, emrindeyiz. Hiç bir arkadaşımız milletle irtibatını koparamaz, milletin sesine kulak tıkayamaz. Biz milletini sinesinden çıktık. Biz Kaf dağının zirvesinden siyaset yapanları indirdik. Milletin arasındayız oradan da kimse bizi koparamaz. 24 yıldır çok önemli işler yaptık, yapamadıklarımızın farkındayız. O hedeflere ulaşmak için canla başla çalışıyoruz.

"MİLLETİN NABZINI TUTUYORUZ"

Milletin nabzını tutuyoruz. Vatandaşlarımızın talep beklenti ve eleştirilerini birinci ağızdan dinleme fırsatı buluyoruz. Eksiğimiz kusurumuz varsa düzeltmek için gayret gösteriyoruz. Kusur avına çıkmadık. Önce kendimize baktık. İğneyi kendimize batırdık. Bizim kompleksimiz yok hiç bir çekincemiz yok. Usulünce dile getirildi yapıcı istikamette olduğu sürece eleştirilerden rahatsız olmayız. Bizi geliştiren bize ufuk çizen doğruyu faydalıyı gösteren her türlü öneriye açığız.

Bizi birbirimize düşürmeye fitne sokmaya çalışanlara karşı en an uyanık olacak. AK Parti'nin iç kalesine saldırmak suretiyle Türkiye'nin surlarında gedik açma hesabı yapanların oyununa gelmeyeceğiz. Teşkilat olarak, Ak kadrolar olarak bizim en büyük gücümüz birlik ve beraberliğimizdir.

"BELEDİYELERİ İÇİNE DÜŞTÜKLERİ DURUMAN KURTARMAK GEREKİYOR"

Akraba çiftliğine dönen hizmet yerine skandallar üreten belediyeleri içine düştükleri durumdan mutlaka kurtarmak gerekiyor. Refah ve çözüm irademizi canlı tutmaya devam edeceğiz. Türkiye'nin kronik sorunlarına çözüm bulacağız.

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9 BELEDİYE BAŞKANI AK PARTİ'YE GEÇTİ

2 büyükşehir olmak üzere 9 belediye başkanı AK Parti'ye geçti. Peki hangi belediye başkanları AK Parti'ye geçti? İşte detaylar...

İşte AK Parti'ye katılan belediye başkanları;