Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın korkunç şekilde katledildiği ortaya çıktı. İçişleri Bakanlığı cinayetin detaylarını paylaşırken, Bezar'ın bıçaklandıktan sonra varilde yakmaya çalışıldığı belirlendi.

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HABERİN ÖZETİ Hatay'da korkunç cinayet: Bıçaklayıp varilde yakmaya çalıştılar, cesedin kalan parçalarını çuvalla nehre attılar Hatay'da kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın bıçaklanarak öldürüldüğü ve cesedinin varilde yakılarak Asi Nehri'ne atıldığı İçişleri Bakanlığı tarafından duyuruldu. Kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar'ın kasten öldürüldüğü tespit edildi. Bezar'ın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıdığı M.K. isimli şahısla görüştüğü belirlendi. M.K.'nin eşi E.C.K.'nin durumu öğrenmesi üzerine tartışma yaşandığı ve sonrasında E.C.K. ile eniştesi N.D.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdüğü ortaya çıktı. Sanıkların ifadeleri doğrultusunda Asi Nehri'nde yapılan aramada Bezar'ın çuval içerisindeki cesedi bulundu. Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli yakalandı.

ÖNCEDEN UYUŞTURUCU ALIŞVERİŞİ YAPMIŞLAR

Kayıp ihbarının ardından harekete geçen ekipler, Ahmet Nuri Bezar'ın Hatay'ın Antakya ilçesine geldiğini ve burada M.K. isimli şahısla görüştüğünü belirledi. İkilinin daha önce arasında uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı öğrenilirken, korkunç detaylar gün yüzüne çıktı.

EŞİNİN ÖĞRENMESİ ÜZERİNE TARTIŞMA ÇIKTI

İfadesine başvurulan M.K., Ahmet Nuri Bezar'ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya'ya geldiğini, eşi E.C.K.'nin bu durumu öğrenmesinin ardından aralarında tartışma yaşandığını anlattı. Elde edilen bilgilere göre; E.C.K. ile eniştesi N.D.'nin Ahmet Nuri Bezar'ı bıçaklayarak öldürdükleri ortaya çıktı.

CESEDİNİ VARİLDE YAKMAYA ÇALIŞTILAR

Cinaytin ardından şüphelilerin Bezar'ın cesedini bir varilin içerisinde yakmaya çalıştıkları, geriye kalan parçaları ise çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları belirlendi. Korkunç olay üzerine harekete geçen ekipler, cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri'nde Ahmet Nuri Bezar'ın cesedini çuval içinde buldu.

BAKANLIK VAHŞETİN DETAYLARINI AÇIKLADI

Bakanlıktan yapılan açıklama şu şekilde:

Kahraman Polisimizin titiz çalışmaları sonucu kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın kasten öldürüldüğü tespit edildi.

Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ile Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda; kayıp olarak aranan Ahmet Nuri Bezar’ın Hatay’ın Antakya ilçesine geldiği ve sonrasında kendisinden haber alınamadığı belirlendi.

Yapılan araştırmalarda, kayıp şahsın daha önce uyuşturucu madde alışverişi ve kullanımı nedeniyle tanıştığı M.K. isimli şahısla görüştüğü tespit edildi.

M.K.’nin ifadesinde; Ahmet Nuri Bezar’ın kendisiyle görüşmek amacıyla Antakya’ya geldiğini, eşi E.C.K.’nin bu durumu öğrenmesi üzerine aralarında tartışma yaşandığını beyan etmesi üzerine soruşturma derinleştirildi.

Elde edilen ifadelerde; E.C.K. ve eniştesi N.D.’nin, Ahmet Nuri Bezar’ı bıçaklayarak öldürdükleri, ardından cesedi varil içerisinde yakmaya çalıştıkları ve geriye kalan parçaları çuvala koyarak Asi Nehri kenarına attıkları ortaya çıktı.

Olayla bağlantılı olduğu değerlendirilen 7 şüpheli düzenlenen operasyonlar sonucunda yakalandı.

Şüphelilerin ifadelerinde olayı doğrulaması üzerine, cesedin atıldığı belirtilen Asi Nehri’nde dalgıç polislerimizce arama çalışması gerçekleştirildi. Yapılan aramada Ahmet Nuri Bezar’ın, çuval içerisinde cesedi bulundu.

Polis ekiplerimiz, faili meçhul olayları titizlikle yeniden ele alıyor, işlenen suçları aydınlatmak için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kahraman Polislerimizi, Hatay Emniyet Müdürlüğümüzü, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyoruz.