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İstanbul
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Toplantıda 9 belediye başkanının AK Parti'ye katılarak rozet takmasının bekleniyor.