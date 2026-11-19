Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı öncesinde, Yeni Parti'den istifa eden Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer'in AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesi ve toplantıda en az 3 belediye başkanının daha AK Parti'ye katılarak rozet takmasının beklenmesi dikkat çekti.