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İstanbul
Claude yapay zeka modellerinin geliştiricisi Anthropic, halka arzında tarihi bir rekora imza attı. Şirket, hisse başına 83 dolardan toplam 980 milyon adet hisseyi satışa sunduğunu açıkladı. Böylece halka arzın büyüklüğü 81,3 milyar dolara ulaştı. Bu rakamla Anthropic, haziran ayında halka arz edilen SpaceX'i geride bırakarak tüm zamanların en büyük halka arzını gerçekleştirdi. SpaceX, ek hisse alım opsiyonu hariç halka arzından 75 milyar dolar kaynak sağlamıştı.
Anthropic'in açıkladığı rakamlar, şirketin daha önce belirlediği halka arz hedeflerinin de üzerine çıktı. Şirket, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna (SEC) geçen hafta sunduğu belgelerde, 825 milyon adet A grubu adi hisseyi 70 ila 78 dolar fiyat aralığından satışa çıkarmayı planladığını duyurmuştu.
Ancak halka arzın son aşamasında hem satışa sunulan hisse sayısı hem de fiyat yukarı yönlü revize edildi. Hisse başına fiyat 83 dolara yükselirken toplam satış miktarı 980 milyon adede çıktı.
Halka arz kapsamında satışa sunulan hisselerin yaklaşık 956,4 milyon adedi doğrudan Anthropic'e ait. Kalan 23,6 milyon adet hisse ise şirketin belirli mevcut hissedarları tarafından satışa çıkarıldı. Anthropic, mevcut ortakların gerçekleştireceği hisse satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyeceğini bildirdi.
Öte yandan şirket, halka arza aracılık eden kuruluşlara 147 milyon adede kadar ek hisse satın alabilmeleri için 30 günlük opsiyon tanıdı.
Yatırımcıların gözü şimdi Anthropic hisselerinin borsadaki ilk işlem gününe çevrildi. Şirketin açıklamasına göre hisselerin 19 Kasım'da Nasdaq borsasında "ANT" koduyla işlem görmeye başlaması bekleniyor. Halka arz işlemlerinin ise olağan kapanış koşullarının karşılanmasının ardından 20 Kasım'da tamamlanması öngörülüyor.
Anthropic'in borsaya açılma hazırlıkları haziran ayında başlamıştı. Şirket, halka arz için hazırladığı taslak belgeyle SEC'e gizli başvuruda bulunmuştu. Ardından 26 Ekim'de hisselerini halka arz etmek amacıyla SEC'e resmi kayıt beyanını sunan Anthropic, sürecin son aşamasında açıkladığı 83 dolarlık hisse fiyatı ve 81,3 milyar dolarlık halka arz büyüklüğüyle SpaceX'in rekorunu geride bıraktı.