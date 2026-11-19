23,6 MİLYON HİSSE MEVCUT ORTAKLARDAN GELİYOR

Halka arz kapsamında satışa sunulan hisselerin yaklaşık 956,4 milyon adedi doğrudan Anthropic'e ait. Kalan 23,6 milyon adet hisse ise şirketin belirli mevcut hissedarları tarafından satışa çıkarıldı. Anthropic, mevcut ortakların gerçekleştireceği hisse satışlarından herhangi bir gelir elde etmeyeceğini bildirdi.

Öte yandan şirket, halka arza aracılık eden kuruluşlara 147 milyon adede kadar ek hisse satın alabilmeleri için 30 günlük opsiyon tanıdı.