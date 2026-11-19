Çayın yanına ne yapsam diye düşünüyorsanız tatlıdan tuzluya, börekten kurabiyeye kadar pek çok farklı alternatifler bulunuyor. Bizde sizin için az malzemeli 5 çayı tariflerini araştırdık. Üstelik evde bulunan ve pratik malzemelerle yapılan bu 5 çay tarifleri herkesin damak zevkine hitap ediyor.

ÇAYIN YANINA NE YAPSAM DİYENLERE!

Kimi zaman çayın ne yapsam diye düşünmeden edemiyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım çayın yanında yiyecek bir şey bulamıyoruz. Diğer bir yandan da mutfakta uzun saatler geçirmek istemiyoruz. Ayrıca 5 çaylarını keyifli hale getirecek olan tarifler, küçükten büyüğe herkesin sevdiği atıştırmalıklar arasında yer alıyor.

Tatlıdan tuzluya, börekten kurabiyeye kadar pek çok farklı alternatif bulunuyor. Evde bulunan malzemelerle nefis atıştırmalıklar hazırlamak oldukça kolay oluyor. Mutfaklarda bulunan temel malzemelerle yapılan pratik 5 çaylarını hem ekonomik hem de doyurucu bir hale getirmek mümkün hale geliyor.

Un Kurabiyesi Tarifi!

Malzemeler;

Un

2 yemek kaşığı pudra şekeri

1 paket tereyağı

Hazırlanışı;

Oda sıcaklığında bulunan tereyağını bir kaba alarak içerisine pudra şekerini ekleyerek güzelce karıştırın. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde unu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen olarak şekilde karıştırıp hamurdan küçük parçalar koparıp fırın tepsisine koyun. 180 derece de üsteleri kızarana kadar pişirin.

Muhallebili Milföy Pasta tarifi

Malzemeler;

6 adet milföy

1 çay bardağı toz şeker

1 adet yumurta sarısı

2 yemek kaşığı un

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilya

1 yemek kaşığı tereyağı

Göz kararı üzeri için pudra şekeri

3 su bardağı süt

Hazırlanışı;

Milföyleri un yardımıyla açın. Daha sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve çok kabarmamaları için bıçak yardımıyla kesikler atın. 200 derecelik fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Diğer bir yandan da tencere de süt, şeker, un, nişasta ve yumurta darısını ekleyerek muhallebi kıvamına getirin. Ateşten alın ve vanilya ile tereyağını ekleyip karıştırın.

En son milföyleri servis tabağına alarak üzerine kadar muhallebi olacak şekilde işlem yapın. Bu işlemi sürekli olacak şekilde tekrar edin. Daha sonrasında ise pudra şekeri serpiştirerek de tabağınızı süsleyebilirsiniz.

Susamlı Patates Salatası Tarifi!

Malzemeler;

5 adet orta boy patates

1 demet taze soğan

1/2 demet taze nane

1/2 demet maydanoz

1 adet kırmızı kapya biber

5 yemek kaşığı kavrulmuş susam

1/2 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı nar ekşisi

1 çay kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 adet limonun suyu ve rendelenmiş kabuğu

Hazırlanışı;

Normal patates salatasından sadece susamlı oluşuyla farklı olan bu salata, çok kolay bir şekilde yapılıyor. Normal bir şekilde yapılan salatanın içerisine kavrulmuş susam konulup yapılıyor.

Karnabahar Kısırı Tarifi!

Malzemeler;

1 adet orta boy karnabahar

1 adet yemeklik doğranmış kuru soğan

3 yemek kaşığı zeytinyağı

4 diş sarımsak

1 yemek kaşığı biber salçası

5 dal taze soğan

1/2 demet maydanoz

Kırmızı pul biber

Yenibahar

1/2 adet limonun suyu

1 yemek kaşığı nar ekşisi

Karabiber

Tuz

Hazırlanışı;

Karnabaharı yıkadıktan sonra, çiçeklerini ayırıp sap kısımlarını kesin ve süzgeçte suyunun süzülmesi için biraz bekleyin. Karnabaharları blender da bulgur ebadına gelinceye kadar çekin. Derince bir tavaya alıp 2-3 dakika kavurun ve büyükçe bir kaseye aktarın. Aynı tavaya zeytinyağını koyup kızdırın ve yemeklik doğranmış kuru soğanlarınızı ve ince kıyılmış sarımsaklarınızı ilave edip soğanlar sararana kadar kavurun.

Biber salçasını da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ocaktan alıp karnabaharın içine dökün ve iyice yedirene kadar karıştırın. İnce kıyılmış taze soğanları ve maydanozu da ilave edin. Limon suyu, nar ekşisi ve baharatları da ilave edip karıştırın.