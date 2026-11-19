Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Çayın yanına ne yapsam diye düşünüyorsanız tatlıdan tuzluya, börekten kurabiyeye kadar pek çok farklı alternatifler bulunuyor. Bizde sizin için az malzemeli 5 çayı tariflerini araştırdık. Üstelik evde bulunan ve pratik malzemelerle yapılan bu 5 çay tarifleri herkesin damak zevkine hitap ediyor.
Kimi zaman çayın ne yapsam diye düşünmeden edemiyoruz. Çünkü ne yaparsak yapalım çayın yanında yiyecek bir şey bulamıyoruz. Diğer bir yandan da mutfakta uzun saatler geçirmek istemiyoruz. Ayrıca 5 çaylarını keyifli hale getirecek olan tarifler, küçükten büyüğe herkesin sevdiği atıştırmalıklar arasında yer alıyor.
Tatlıdan tuzluya, börekten kurabiyeye kadar pek çok farklı alternatif bulunuyor. Evde bulunan malzemelerle nefis atıştırmalıklar hazırlamak oldukça kolay oluyor. Mutfaklarda bulunan temel malzemelerle yapılan pratik 5 çaylarını hem ekonomik hem de doyurucu bir hale getirmek mümkün hale geliyor.
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Oda sıcaklığında bulunan tereyağını bir kaba alarak içerisine pudra şekerini ekleyerek güzelce karıştırın. Daha sonrasında kontrollü bir şekilde unu ekleyin. Tüm malzemeleri homojen olarak şekilde karıştırıp hamurdan küçük parçalar koparıp fırın tepsisine koyun. 180 derece de üsteleri kızarana kadar pişirin.
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Milföyleri un yardımıyla açın. Daha sonrasında yağlı kağıt serili fırın tepsisine dizin ve çok kabarmamaları için bıçak yardımıyla kesikler atın. 200 derecelik fırında pembeleşinceye kadar pişirin. Diğer bir yandan da tencere de süt, şeker, un, nişasta ve yumurta darısını ekleyerek muhallebi kıvamına getirin. Ateşten alın ve vanilya ile tereyağını ekleyip karıştırın.
En son milföyleri servis tabağına alarak üzerine kadar muhallebi olacak şekilde işlem yapın. Bu işlemi sürekli olacak şekilde tekrar edin. Daha sonrasında ise pudra şekeri serpiştirerek de tabağınızı süsleyebilirsiniz.
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Normal patates salatasından sadece susamlı oluşuyla farklı olan bu salata, çok kolay bir şekilde yapılıyor. Normal bir şekilde yapılan salatanın içerisine kavrulmuş susam konulup yapılıyor.
Malzemeler;
Hazırlanışı;
Karnabaharı yıkadıktan sonra, çiçeklerini ayırıp sap kısımlarını kesin ve süzgeçte suyunun süzülmesi için biraz bekleyin. Karnabaharları blender da bulgur ebadına gelinceye kadar çekin. Derince bir tavaya alıp 2-3 dakika kavurun ve büyükçe bir kaseye aktarın. Aynı tavaya zeytinyağını koyup kızdırın ve yemeklik doğranmış kuru soğanlarınızı ve ince kıyılmış sarımsaklarınızı ilave edip soğanlar sararana kadar kavurun.
Biber salçasını da ilave edip kokusu çıkana kadar kavurmaya devam edin. Ocaktan alıp karnabaharın içine dökün ve iyice yedirene kadar karıştırın. İnce kıyılmış taze soğanları ve maydanozu da ilave edin. Limon suyu, nar ekşisi ve baharatları da ilave edip karıştırın.