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İstanbul
Anneannemden aldığım köfte tarifini bir kez denedim, herkes tarifini istedi. İçi yumuşacık oluyor, dışı ise çıtır çıtır. Hem yapımı basit hem lezzeti muhteşem.
Anne köftesi için gereken malzemeler:
Anne köftesi yapmanın en önemli kısmı doğru kıyma seçimi, bayat ekmek içi ve güzelce yoğurmaktan geçiyormuş. Anneannemde aldığım tarif ile muhteşem köfteler hazırlayabiliyorum. Malzemeler hazırsa tarife başlayalım!
Kimyon, pul biber ve tuuz ekledikten sonra 15 dakika boyunca yoğurun. Üzerini kapatıp en az yarım saat buzdolabında dinlendiriniz. Hafifçe şekil verdikten sonra tavaya biraz sııv yağ ekleyin. Orta ateşte kızarana kadar pişiriniz.
Her zaman yaptığım köfteler hiçbir zaman anne köftesi gibi olmuyordu. Atladığım birkaç püf nokta ise buymuş!
Çok yağsız kıyma tercih etmek yerine orta yağlı kıyma kullanılmalı.
Soğanı rendeleyerek daha aromatik olmasını sağlamak.
Taze ekmek yerine bayat ekmek kullanmak.
En önemlisi ise harcı uzun süre yoğurmak.
Dinlendirmeyi de atlamamak gerekiyor.
Kızartırken iki tarafın da piştiğine emin olduktan sonra çevirmek gerekiyor.
Hazırladığınız köfte harcını o gün yapmak zorunda değilsiniz. Buzluğa atmak için hazırladığınız harcı dinlendirin. Ardından şekillendirin. Yağlı kağıt serilen tepsiye birbirine değmeyecek şekilde diziniz. Dondurucuda 3 saat sert olmasını bekleyin. Ardından da köfteleri buzdolabı poşetine koyarak buzlukta saklayınız..
Köftenin yanına yapacağınız çoğu şey muhteşem bir tabak ortaya çıkartır. Genelde tercih edilenler ise şöyle: