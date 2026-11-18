Anneannemden aldığım köfte tarifini bir kez denedim, herkes tarifini istedi. İçi yumuşacık oluyor, dışı ise çıtır çıtır. Hem yapımı basit hem lezzeti muhteşem.

ANNE KÖFTESİ MALZEMELERİ

Anne köftesi için gereken malzemeler:

500 gram orta yağlı dana kıyma

1 adet orta boy kuru soğan

1 adet yumurta

2 dilim bayat ekmek içi

2 diş sarımsak

Yarım demet maydanoz

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı kimyon

Yarım çay kaşığı pul biber

Kızartmak için sıvı yağ

DIŞI ÇITIR İÇİ YUMUŞAK PUF PUF ANNE KÖFTESİ TARİFİ

Anne köftesi yapmanın en önemli kısmı doğru kıyma seçimi, bayat ekmek içi ve güzelce yoğurmaktan geçiyormuş. Anneannemde aldığım tarif ile muhteşem köfteler hazırlayabiliyorum. Malzemeler hazırsa tarife başlayalım!

Öncelikle soğanı rendeleyin ve fazla suyunu alın. Biraz sulu kalmasına özen göstermeyi unutmayın. Bayat ekmekleri ufak parçalara ayırın veya rondodan geçirin. Kıymayı bir kaba alın ve içerisine soğan, yumurta, ekmek içi, ezilmiş sarımsak ve ince ince kıyılan maydanozu ekleyin.

Kimyon, pul biber ve tuuz ekledikten sonra 15 dakika boyunca yoğurun. Üzerini kapatıp en az yarım saat buzdolabında dinlendiriniz. Hafifçe şekil verdikten sonra tavaya biraz sııv yağ ekleyin. Orta ateşte kızarana kadar pişiriniz.

ANNE KÖFTESİNİN PÜF NOKTASI BUYMUŞ!

Her zaman yaptığım köfteler hiçbir zaman anne köftesi gibi olmuyordu. Atladığım birkaç püf nokta ise buymuş!

Çok yağsız kıyma tercih etmek yerine orta yağlı kıyma kullanılmalı.

Soğanı rendeleyerek daha aromatik olmasını sağlamak.

Taze ekmek yerine bayat ekmek kullanmak.

En önemlisi ise harcı uzun süre yoğurmak.

Dinlendirmeyi de atlamamak gerekiyor.

Kızartırken iki tarafın da piştiğine emin olduktan sonra çevirmek gerekiyor.

ANNE KÖFTESİNİ HAZIRLA, BUZLUĞA AT

Hazırladığınız köfte harcını o gün yapmak zorunda değilsiniz. Buzluğa atmak için hazırladığınız harcı dinlendirin. Ardından şekillendirin. Yağlı kağıt serilen tepsiye birbirine değmeyecek şekilde diziniz. Dondurucuda 3 saat sert olmasını bekleyin. Ardından da köfteleri buzdolabı poşetine koyarak buzlukta saklayınız..

ANNE KÖFTESİNİN YANINA NE GİDER?

Köftenin yanına yapacağınız çoğu şey muhteşem bir tabak ortaya çıkartır. Genelde tercih edilenler ise şöyle: