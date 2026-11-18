Kış aylarında sıcak bir kase çorba tüketmek, vücudun sıvı ihtiyacına katkı sağlarken aynı zamanda da sebze ve protein içeren dengeli bir öğün oluşturabilirsiniz. Bu sebeple de kış sofralarının şifa kaynağı olan ve tarifiyle içinizi ısıtacak olan patatesli terbiyeli tavuk çorbası sayesinde kışın hasta olmayacaksınız. Üstelik kolay tarifiyle de sizleri kendine çekecek. İşte detaylar…

KIŞ SOFRALARININ ŞİFA KAYNAĞI!

Kış sofralarının olmazsa olmazları arasında yer alan çorbalar, hastalıklardan korumak için sürekli yapılıyor. Çünkü hem doyurucu hem de pratik bir seçenek arayanların favorisi haline gelen kış aylarının şifa kaynağı çorbalar, nefis aromalarıyla özellikle de akşam yemeklerinde sıklıkla tercih edilir. Bir kase sıcak çorba tüketmek vücudun sıvı ihtiyacına katkı sağlamak için tüketilmesi gereken yemekler arasında yerini alır.

Bu sebeple de kış aylarının sıklıkla kullandığı sebzelerin kullanılması daha önemlidir. Özellikle de patates, tavuk ya da havuç gibi besinler hastalıklardan sizleri koruyacaktır. Süper bir tat oluşturan bu besinler kolay bir şekilde yapılabilmesiyle de kısa sürede dikkatleri üzerine çekiyor. Malzemelerinin yoğunluğuyla birlikte kış aylarının adeta şifa kaynağı olan çorbalar kışın sizleri her türlü rahatsızlıktan koruyacaktır.

PATATESLİ TERBİYELİ TAVUK ÇORBASI TARİFİYLE İÇİNİZ ISINSIN

Patatesli terbiyeli tavuk çorbası aslında bir yandan da içinizi ısıtabilecek. Çünkü içinde yer alan besinlerle birlikte kış ayında sizleri hiçbir hastalık rahatsız etmeyecek. Kış ayında sürekli üşüyen biriyseniz de hayatınızda bir daha üşümemek için bu çorbayı kolaylıkla içebilirsiniz.

Malzemeler;

2 adet tavuk butu

1 patates

1 havuç

1 yumurta

2 yemek kaşığı un

1 su bardağı yoğurt

Su

Tuz

Karabiber

Sos olarak;

2-3 diş sarımsağı rendeleyip su ile bir kase de karıştırarak sos olarak kullanabilirsiniz.

Hazırlanışı;

Öncelikle tavuklar ve küp kesilmiş patates havuç düdüklüde 20 dk. haşlanır. Tavuk tencereden alınıp didiklenir tekrar tencereye konulur. Tuz karabiber eklenir. Ayrı bir kapta yoğurt yumurta un çırpılır. Çorba kesilmesin diye terbiye içine tavuk suyundan eklenerek çırpılır kıvamı açılır.

Daha sonra terbiye tencereye dökülür. Su eklenir ve 15 dk kadar bu şekilde kaynatıldıktan sonra servise hazır olur. Bol limon sarımsakla servis edilebilir. Her türlü grip soğuk algınlığına birebirdir.

Patatesli, Terbiyeli Tavuk Çorbası İçin Bilinmesi Gerekenler;

Patatesli, terbiyeli tavuk çorbası yaparken kesinlikle çorbanın suyunu dökmeyin. Onu da çorbada kullanın. Terbiyeyi doğrudan kaynayan çorbaya eklemek yerine suyu ılıştırmak daha önemlidir. Böylelikle de yumurta be yoğurdun kesilme ihtimali daha da azaltılır.

Limonu aslında damak zevkinize göre bir ayar yapabilirsiniz. Özellikle de soğuk kış akşamlarında ekmek ya da hafif bir salatayla birlikte servis edebilirsiniz. Ayrıca tabağınıza isterseniz maydanoz, karabiber eklemesi de yapabilirsiniz.

Soğuk havalarda içinizi ısıtacak olan patatesli, terbiyeli tavuk çorbası aslında tam bir şifa kaynağı olurken mis gibi kokusuyla da her evde bulunması gereken çorba tarifleriyle gündeme gelebilir.