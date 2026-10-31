MasterChef Mahluta Çorbası tarifi! Antakya’nın meşhur lezzetini bir kez deneyen vazgeçemiyor!

Antakya mutfağının sevilen lezzetlerinden mahluta çorbası, mercimekle hazırlanan geleneksel bir yöresel çorbadır. Kış aylarında sıcak bir başlangıç arayanların tercih edebileceği bu tarif, besleyici içeriği ve baharatlı aromasıyla öne çıkıyor. Peki, Antakya usulü mahluta çorbası evde nasıl hazırlanır? İşte MasterChef ile merak edilen bu yöresel lezzetin malzemeleri ve yapım aşamaları.

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Gerekli malzeme:

* 1 su bardağı pirinç

* 1 su bardağı kırmızı mercimek

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı kimyon

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 2 adet kuru soğan

* Su

* İsteğe bağlı limon

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

* Pirinç ve kırmızı mercimeği ayıklayıp aynı tencerede yıkayın. Üzerlerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin.

* Soğanlardan birini ince ince doğrayıp tencereye ilave edin.

* Kısık ateşte, ara sıra karıştırarak pirinç ve mercimek iyice yumuşayıp ezilinceye kadar pişirin. Suyu azalırsa gerektiğinde sıcak su ekleyin.

* Kimyon ve tuzu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.

* Kalan soğanı küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

* Kavrulmuş soğanlı yağı çorbaya ekleyip karıştırın.