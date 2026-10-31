TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır
Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:56

MasterChef Mahluta Çorbası tarifi! Antakya’nın meşhur lezzetini bir kez deneyen vazgeçemiyor!

MasterChef’te gündeme gelen Antakya’nın meşhur mahluta çorbası, yöresel lezzetleri sevenlerin ilgisini çekiyor. Soğuk kış günlerinde içinizi ısıtacak geleneksel mercimek çorbası, kendine özgü kıvamı ve baharatlı lezzetiyle sofralarda yerini alıyor. Antakya mutfağının sevilen tariflerinden biri olan mahluta çorbası, evde kolayca hazırlanabilmesiyle de dikkat çekiyor. Peki, MasterChef mahluta çorbası nasıl yapılır?

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef Mahluta Çorbası tarifi! Antakya’nın meşhur lezzetini bir kez deneyen vazgeçemiyor!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
31.10.2026
saat ikonu 22:56
|
GÜNCELLEME:
31.10.2026
saat ikonu 22:56

mutfağının sevilen lezzetlerinden mahluta çorbası, mercimekle hazırlanan geleneksel bir yöresel çorbadır. Kış aylarında sıcak bir başlangıç arayanların tercih edebileceği bu tarif, besleyici içeriği ve baharatlı aromasıyla öne çıkıyor. Peki, Antakya usulü mahluta çorbası evde nasıl hazırlanır? İşte ile merak edilen bu yöresel lezzetin malzemeleri ve yapım aşamaları.

MAHLUTA ÇORBASI TARİFİ

Gerekli malzeme:

* 1 su bardağı

* 1 su bardağı kırmızı

* 1 çay bardağı zeytinyağı

* 1 tatlı kaşığı kimyon

* 1 tatlı kaşığı tuz

* 2 adet kuru soğan

* Su

* İsteğe bağlı limon

MasterChef Mahluta Çorbası tarifi! Antakya’nın meşhur lezzetini bir kez deneyen vazgeçemiyor!

MAHLUTA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

* Pirinç ve kırmızı mercimeği ayıklayıp aynı tencerede yıkayın. Üzerlerini dört parmak geçecek kadar su ekleyin.

* Soğanlardan birini ince ince doğrayıp tencereye ilave edin.

* Kısık ateşte, ara sıra karıştırarak pirinç ve mercimek iyice yumuşayıp ezilinceye kadar pişirin. Suyu azalırsa gerektiğinde sıcak su ekleyin.

* Kimyon ve tuzu ilave edip karıştırın ve ocaktan alın.

MasterChef Mahluta Çorbası tarifi! Antakya’nın meşhur lezzetini bir kez deneyen vazgeçemiyor!

* Kalan soğanı küçük küçük doğrayın. Zeytinyağını tavada ısıtıp soğanları pembeleşinceye kadar kavurun.

* Kavrulmuş soğanlı yağı çorbaya ekleyip karıştırın.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Aksaray'ın meşhur pelte tatlısı nasıl yapılır? Un ve pekmezle hazırlanan yöresel tarif
Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor
ETİKETLER
#masterchef
#pirinç
#mercimek
#mahluta çorbası
#antakya
#Yemek Tarifleri
#Mavi Kadin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.