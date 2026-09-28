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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Arzu Akçay
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:05

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

Son zamanlarda doğal ürünler ve şifalı bitkilerle ilgilenenlerin karşısına çıkan hünnap meyvesi, sirke yapılabilmesiyle sevenlerinin dikkatini çekiyor. Benim de merak ettiğim sirkesi hem sağlıklı bir alternatif olurken hem de mutfaklarda kullanılabilmesiyle sıklıkla kullandığım ürünlerden biri oldu. Siz de evde kolayca yapabileceğiniz anneannelerden kalan geleneksel tarifle şaşırmaya hazır olun. Peki, hünnap sirkesi nasıl yapılır? İşte detaylar…

Avatar
Editor
 Arzu Akçay
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Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 14:05
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 14:05

Hünnap meyvesinden elde edilen , fermante edilmiş bir üründür. Sağlıklı lezzetiyle ön plana çıkan hünnap sirkesi içerdiği vitamin ve minarellerle doğal bir şifa kaynağı oluyor.

Son zamanlarda benim de sıklıkla karşıma çıkan hünnap sirkesi, evde kolayca yapılabilmesiyle dikkatleri üzerine çekiyor. Özellikle de kırsal bölgelerden geçmişten günümüze kadar aktarılan bu geleneksel tarif, sağlıklı olmasıyla da dengeli beslenen kişilerin favorisi haline geliyor. Benim de severek yaptığım ve yapımın aşırı kolay olduğu hünnap sirkesinin tarifini sizinle paylaşıyorum.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

HÜNNAP SİRKESİ NEDİR?

Hünnap sirkesi, bilindiği üzere hünnap meyvesinin fermantasyon geçirerek hazırlanan sirkedir. Hünnabın içerisinde bulunan doğal şeker fermantasyon sırasında mikroorganizmaların doğru çalışmasıyla ortaya çıkar.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

Geçmişten günümüze kadar gelen hünnap sirkesi, sağlıklı olmasıyla beraber sıklıkla tüketilen sirkeler arasında yer alır. Meyvenin daha aromatik olması nedeniyle de böyle tatlı bir tat bırakan hünnap sirkesi, diğer sirkelerden ayıran özelliklerinden birisi oluyor.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

HÜNNAP SİRKESİ NASIL YAPILIR?

Hünnap sirkesini evde çok kolay bir şekilde yapılabilmesi de sirkenin daha çok sevilmesine yardım ediyor. Üstelik normal sirkelerden daha tatlı olmasıyla da salatalarda ya da yemeklerde güzel bir tat bırakılmasına neden oluyor.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

Hünnap Sirkesi Tarifi

Malzemeler;

1 kilogram olgun hünnap meyvesi

3 litre içme suyu

1 çay bardağı doğal sirke (başlangıç fermantasyonu için)

1 yemek kaşığı bal veya şeker (isteğe bağlı)

Cam kavanoz veya şişe

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

Yapılışı;

İlk olarak hünnapları hazırlamanız gerekiyor. Güzelce yıkanan hünnapları ikiye bölerek çekirdeklerini ayırın.

Temizlenen hünnapları daha sonra cam kavanoza doldurun. Hünnapların üzerine içme suyundan da ekleyin. İçerisine daha sonrasında sirke koyun. Burada fermantasyonu hızlandırmak için bal ya da şeker koyabilirsiniz.

Hazır olan kavanozun ağzını bezle kapatarak lastik ile sabitleyin. Kavanozu karanlık ve serin bir yerde beklemeye alın. Sirkeniz 6 hafta sonra oluşamaya başlayacaktır. Sizler bu süre zarfında kapağı açarak arada karıştırın.

Hazır olan hünnap sirkesinin tadına bakarak oluşup oluşmadığını kontrol edebilirsiniz. Daha sonrasında süzme işlemi yaparak kullanacağınız kadarını alırsınız.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

HÜNNAP SİRKESİ YAPARKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Evde hazırlanan hünnap sirkesinde kesinlikle temizlik aşamasını iyi yapın.

Sirkenin oluşma sırasında karanlık ve serin bir yerde tutmaya özen gösterin.

Sirkenin üzerinde siyah, pembe küflenme görürseniz de direkt sirkeyi çöpe atın.

Sirkenin hazırlanma aşamasında üzerine tarif yazarsanız fermantasyon sürecini takip edebilirsiniz.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

HÜNNAP SİRKESİNİN KULLANIM ALANLARI

Hünnap sirkesini istediğiniz her alanda kullanabilirsiniz. İşte kullanım alanları;

Salata sosu olarak

Cilt bakımında  

Bağışıklık güçlendirici olarak

Sindirim sistemine destek şeklinde kullanım alanları mevcuttur.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

HÜNNAP SİRKESİ HAKKINDA UZMANLAR NE DİYOR?

Hünnap sirkesi asidik yapıda olması nedeniyle tüketime dikkat edilmesi gerekiyor. Özellikle de ilaç ya da tedavi yöntemi olarak kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Ayrıca evde yapılan hünnap sirkesinde gıda güvenliği de oldukça çok konuşulan konular arasında yer alıyor.

Hünnap sirkesi nasıl yapılır? Anneannelerden kalan geleneksel tarif şaşırtıyor

Uzman Diyetisyen Nesrin Kır Alan’ın yapmış olduğu araştırmalarda sirke insan sağlığı için önemli olsa da doğru kullanım sağlanmazsa insanın sağlında ciddi sorunlara neden olabileceği de konuşuluyor.

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ETİKETLER
#sirke
#Cam kavanoz
#Yemek Tarifleri
#Hünnap Sirkesi
#Fermantasyon
#Hünnap Meyvesi
#Mavi Kadin
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