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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
Avatar
Editor
 | Selime Albayrak
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:24

Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

Sonbaharın gelişiyle birlikte hünnap sezonu açıldı. Hünnapları nasıl değerlendirmeniz gerektiğini sizlerle paylaşıyorum. Siz de meyve olarak tüketmek için aldığınız fakat artan hünnaplarınızı değerlendirmek istiyorsanız, kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifine mutlaka bir şans vermelisiniz. Peki, hünnaplar nasıl değerlendirilebilir? Kışlık hazırlık yapanların eski usul hünnap tarifi ne? İşte detaylar...

Avatar
Editor
 Selime Albayrak
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Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 11:24

Hünnap sezonunun açılması ve sonbaharın gelip çatmasıyla birlikte mutfaklarda kış hazırlıkları hız kazanmaya başladı. Son zamanlarda sıklıkla tükettiğim hünnapları nasıl değerlendirmem gerektiğini araştırmadan geçemedim. Hazır mevsimindeyken bolca bulunan hünnapların sadece taze olarak tüketilmeyeceğini öğrendim. Hünnapları nasıl değerlendirmeniz gerektiğini sizlerle de paylaşmak istedim. Eskilerden günümüze aktarılan yöntemlerden biri olan hünnap sirkesinin, kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi olduğunu deneyimledim. Pazardan meyve olarak tüketmek için aldığım fakat artan hünnaplarımı nasıl değerlendirdiğimi sizlere adım adım açıklıyorum. Siz de benim gibi hünnap meyvesini uzun süre değerlendirmek istiyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu eski usul tarife göz atmalısınız. Peki, hünnapları nasıl değerlendirdim? Kışlık hazırlık yapanların eski usul hünnap tarifini nasıl buldum? İşte kışlık hazırlık yapanların hünnapları değerlendirdiği eski usul tarif...

ARTA KALAN HÜNNAPLARINIZI BU ŞEKİLDE DEĞERLENDİRİN!

Siz de hünnap mevsiminde arta kalan hünnaplarınızı nasıl değerlendireceğinizi merak ediyorsanız, sizin için araştırdığım ve bizzat deneyimlediğim bu yöntemleri denemelisiniz. Hünnap sezonunun açılmasıyla birlikte mevsiminde bolca bulunan hünnaplar, sadece taze olarak tüketilmiyor. Son zamanlarda benim de sıklıkla tükettiğim meyveler arasında yer alan hünnabı nasıl değerlendireceğimi araştırmadan geçemedim.

Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

Yeşilden kahverengiye dönen rengi ve kendine özgü aromasıyla bilinen hünnap, özellikle eylül ve ekim aylarında tezgahlardaki yerini alıyor. Benim de şimdilerde sıklıkla tükettiğim oldukça faydalı bir meyve olan hünnabı daha uzun nasıl tüketebileceğimin sorusuna cevap bulmak istedim. Hünnabı sadece taze olarak değil, uygun koşullarda fermente ederek de kullanabileceğimi öğrendim.

Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

Hünnapları kısa sürede tüketmek yerine sirke ya da olarak değerlendirebileceğimi keşfettim. İşte bu noktada evde uygulayabileceğim eski usul tariflere yöneldim. Sağlığımız açısından oldukça önemli bir meyve olan hünnabın şifasını kış boyu korumasını istedim. Doğal antibiyotik olarak da bilinen bu meyvenin, eski usul yöntemlerle işlendiğinde kış aylarında bağışıklığı çelik gibi güçlü tuttuğunu öğrendim.

Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

Mevsimi oldukça kısa süren hünnapları farklı şekillerde değerlendirmek isteyenlere fikir olması açısından sirke ve pekmez tarifinin ön plana çıktığını gördüm. Doğal sirkelere olan ilginin her geçen gün artış gösterdiği bu dönemde hünnaplarımı sirke olarak değerlendirmek istedim. Özellikle evde kışlık hazırlık yapanların, olgun hünnapları uygun koşullarda fermente ederek mutfakta farklı lezzetler elde ettiğini öğrendim.

Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

Hünnapları sirke olarak değerlendirmemdeki aşamaları sizlerle de paylaşmak istedim. Peki, hünnapları nasıl değerlendirdim? Kışlık hazırlık yapanların eski usul hünnap tarifini nasıl buldum? İşte kışlık hazırlık yapanların hünnapları değerlendirdiği eski usul tarif...

Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

KIŞLIK HAZIRLIK YAPANLARIN ESKİ USUL TARİFİ HÜNNAP SİRKESİ OLUYOR!

Kışlık hazırlıklarında hünnabı en verimli şekilde değerlendirebileceğim geleneksel yöntemlerin başta sirke ve pekmez olduğunu öğrendim. Doğal sirkelere olan ilginin her geçen gün artış gösterdiği bu dönemde evde kendi sirkemi kendim yapmak istedim. Kışın salatalara lezzet, vücuda direnç katmak için hünnabın en eski değerlendirme yöntemlerinden biri olan fermantasyonu denedim. Kışlık hazırlık yapanların eski usul hünnap sirkesi tarifini sizlerle de paylaşmak istedim. İşte kışlık hazırlık yapanların hünnapları değerlendirdiği eski usul tarif:

Malzemeler;

  • 1 kilo olgun hünnap (yıkanmış, çürüksüz)
  • 1 yemek kaşığı bal
  • 1 litre içme suyu
  • 1 çay bardağı ev yapımı sirke (ana maya olarak)
Hünnapları böyle değerlendirin! Kışlık hazırlık yapanların eski usul tarifi

Hazırlanışı;

  • Hünnapları yıkayıp saplarını ayırın.
  • Sonrasında cam kavanoza alın.
  • Üzerine balı ekleyin ve içme suyunu dökün.
  • En son ev yapımı sirkeden “mayalık” olarak ekleyin.
  • Sonrasında tahta kaşıkla iyice karıştırın.
  • Kavanozun ağzını temiz bir tülbentle kapatın ve lastikle sabitleyin.
  • Bu noktada kavanozunuzun kapağını kapatmayın çünkü hava alması gerekiyor.
  • 15–20 gün boyunca güneş görmeyen, oda sıcaklığında (20–25 °C) bekletin.
  • Hazırladığınız sirkeyi her gün bir kez tahta kaşıkla karıştırın.
  • Üzerinde sirke anası oluşmaya başlayınca sirkeniz yavaş yavaş kendine gelecek.
  • 3 hafta sonra hünnaplar dibe çökecek ve su rengi koyulaşacak.
  • Bu aşamada karıştırmayı bırakın ve sirkenizi 2–3 hafta daha dinlendirin.
  • Toplam 40–45 gün sonra sirkenizi süzerek cam şişelere alın.
  • Serin, karanlık bir yerde 1–2 ay boyunca olgunlaştırın. 

 

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#pekmez
#kış hazırlıkları
#Hünnap
#Yemek Tarifleri
#Hünnap Sirkesi
#Fermantasyon
#Mavi Kadin
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