Kış günlerinin kapıya geldiği bugünlerde hem hastalıktan kurtaracak hem de içinizi sıcacık yapacak olan Mevlana çorbası içindeki malzemelerle de hem besleyici hem de şifa dostu olmasıyla biliniyor.

Mevlana çorbası her yörede farklı olarak yapılıyor.

İsteğe göre pirinç ya da bulgur kullanılabiliyor.

Tavuğun ön plana çıktığı bu tarifte sıcak yapısıyla kış ayının en sevilen yemeklerinden biri haline geliyor.

MEVLANA ÇORBASI NASIL YAPILIR?

Mevlana çorbası Konya’da sıklıkla yapılan yemeklerden birisi olarak karşımıza çıkıyor. Kış ayında sevilerek yapılan ve tüketimi de bir o kadar dikkat çeken Mevlana çorbası, tavuk eti ve un terbiyesinin uyumuyla hazırlanıyor.

Soğuk kış günlerinde pişiriken çorba, yüksek protein içeriğiyle de geleneksel Türk çorbalarından en çok sevilen çorbalar arasında yerini alıyor. Öyle ki geleneksel Türk çorbası kategorisinin sıklıkla yapılan bölümünde yer alıyor.

Sofralarda genellikle de sıcak başlangıç yemeği olarak bilinen Mevlana çorbası, içeriğinde öyle aman aman çok malzeme de gerektirmeyen bu tarif, evinizde bulunan az malzemeyle de kolay bir şekilde yapılabilir. Üstelik de protein içeren yapısı sayesinde sağlığı da üst seviyelere çıkartıyor.

Malzemeler:

2 adet tavuk göğsü

1 yemek kaşığı tereyağı

1 yemek kaşığı un

1 yemek kaşığı salça

1 çay kaşığı tuz

1/2 çay kaşığı karabiber

1,5 su bardağı sıcak tavuk suyu

2 su bardağı sıcak su

Hazırlanışı:

Mevlana çorbası için 2 adet tavuk göğsünü haşlayın. Ardından suyunu kenara ayırarak tavuğunuzu didikleyin. 1 yemek kaşığı unu ve 1 yemek kaşığı tereyağını bir tencereye alın. Kokusu iyice çıkıp rengi dönene kadar kavurun. Kokusu iyice çıkıp rengi dönene kadar kavurun.

1,5 su bardağı tavuk suyunu, 2 su bardağı sıcak suyu ekleyerek pişmeye bırakın. Pişerken sürekli karıştırmayı unutmayın. Son olarak didiklenmiş tavukları ve 1 çay kaşığı tuzu ve 1/2 çay kaşığı karabiberi de ilave ederek altını kapatın.

KONYA USULÜ TARİFİN PÜF NOKTALARI!

Konya usulü Mevlana çorbası, yapımı oldukça kolay çorbalar arasında kendine yer buluyor. Üstelik de kış ayının sevilerek tüketilen çorbalarından biri haline gelen Konya usulü Mevlana çorbası, için yapılması gereken bazı püf noktalar da bulunur.

Çorbayı pişirirken tavuk suyunun çok sıcak olmasının iyi olması unun tamamen açılmasına yardımcı olur. Bu sebeple de orta ateşte kaynatmak yerine kısık ateşte ağır ağır pişirilmesi gerekiyor.

Mevlana çorbasını servis etme de ise tamamen kendi fikrinize göre hareket etmenize gerek var. Çünkü isterseniz üzerine kıyılmış maydanoz ya da birkaç damla limon suyu da eklenebilir. Yanında da çıtır ekmek konulduğu zaman çorba daha da sevilir.

Çorbanın pişirme süresi genel olarak 25 dakika sürer. İsterseniz de içerisine pul biber ya da kuru nane tercih edebilirsiniz. Çok koyu olursa da içerisine tavuk suyundan ilave edebilirsiniz.

Mevlana çorbası sebze yemeklerinin yanında çok iyi gider. İsterseniz fırında yapılan sebze yemeklerinde de kullanabilirsiniz. Sofraların yeni favorisi olan Mevlana çorbası, uygun koşullarda da buzdolabında saklayabilirsiniz.