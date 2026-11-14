MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu Batman’da! Somer Sivrioğlu Batman mutfağında en sevdiği yemek

MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şef Somer Sivrioğlu, Batman’da gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Batman Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Batman Gastronomi Festivali, bu kez ünlü şefi ağırladı. Somer Sivrioğlu Batman’ın yöresel yemeklerini ve gastronomi zenginliğini anlattı. Ünlü şefe yönelttiğimiz “Batman’da en çok hangi yemekleri sevdiniz?” sorusu, kentin mutfak kültürünü yeniden gündeme taşıdı.

SOMER SİVRİOĞLU’NA BATMAN'DA SEVGİ SELİ

Batman Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Batman Gastronomi Festivali, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu ağırladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen sunum ve söyleşi programı, Batmanlı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Somer Şef, festivalin en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu.

Program boyunca Sivrioğlu’nu yakından görmek isteyen vatandaşlar, etkinlik alanını doldurdu. Söyleşinin sona ermesiyle birlikte ünlü şefle fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek isteyenlerin sayısı giderek arttı. Somer Sivrioğlu’nun etrafında toplanan kalabalık nedeniyle festival alanında hareketlilik yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgisi zaman zaman izdihama dönüştü.

Batmanlıların sevgi gösterileriyle karşılanan ünlü şef, festivalin dikkat çeken konukları arasında yer aldı. Özellikle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, etkinliğe damga vuran anlardan biri oldu.

SOMER ŞEF’İN EN SEVDİĞİ BATMAN YEMEKLERİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Batman’ın zengin mutfağına kayıtsız kalmadı. 4. Batman Gastronomi Festivali kapsamında kente gelen Somer Şef, Batman’ın yöresel yemekleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batman mutfağındaki çeşitliliğe dikkat çeken Somer Şef, Büryani ve Sason ciğerini ayrı ayrı beğendiğini dile getirdi. Ünlü şef, “Büryani ayrı güzel, Sason ciğeri ayrı güzel. O kadar çok güzel yemeğiniz var ki; eğer kaçabilirsem ciğer şiş yiyeceğim” ifadelerini kullandı.

Somer Sivrioğlu’nun sözleri, Batman’ın gastronomi zenginliğini bir kez daha gündeme getirdi. Kentin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan ünlü şefin ciğer şişe de özel bir parantez açması dikkat çekti.