Çözen Kazanır
Magazin
Avatar
Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 21:11

MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu Batman’da! Somer Sivrioğlu Batman mutfağında en sevdiği yemek

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Batman’da düzenlenen 4. Batman Gastronomi Festivali’nin konuğu oldu. Festival kapsamında özel röportaj veren Somer Şef, Batman mutfağında tattığı yöresel lezzetlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Batman’da en çok hangi yemekleri sevdiniz?” sorusunu yanıtlayan ünlü şef, kentin gastronomi kültürü hakkındaki görüşlerini paylaştı.

Avatar
Editor
 Funda Aydın
PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Nsosyal Paylaş +Aa- Google News
MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu Batman’da! Somer Sivrioğlu Batman mutfağında en sevdiği yemek
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 21:11
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 21:11

MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan ünlü şef , ’da gastronomi tutkunlarıyla buluştu. Batman Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Batman Gastronomi Festivali, bu kez ünlü şefi ağırladı. Somer Sivrioğlu Batman’ın yöresel yemeklerini ve gastronomi zenginliğini anlattı. Ünlü şefe yönelttiğimiz “Batman’da en çok hangi yemekleri sevdiniz?” sorusu, kentin mutfak kültürünü yeniden gündeme taşıdı.

SOMER SİVRİOĞLU’NA BATMAN'DA SEVGİ SELİ

Batman Belediyesi tarafından düzenlenen 4. Batman Gastronomi Festivali, ünlü şef Somer Sivrioğlu’nu ağırladı. Festival kapsamında gerçekleştirilen sunum ve söyleşi programı, Batmanlı vatandaşlardan yoğun ilgi gördü. MasterChef Türkiye ile geniş bir hayran kitlesine ulaşan Somer Şef, festivalin en çok ilgi gören isimlerinden biri oldu.

MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu Batman’da! Somer Sivrioğlu Batman mutfağında en sevdiği yemek

Program boyunca Sivrioğlu’nu yakından görmek isteyen vatandaşlar, etkinlik alanını doldurdu. Söyleşinin sona ermesiyle birlikte ünlü şefle fotoğraf çektirmek ve sohbet etmek isteyenlerin sayısı giderek arttı. Somer Sivrioğlu’nun etrafında toplanan kalabalık nedeniyle festival alanında hareketlilik yaşandı. Vatandaşların yoğun ilgisi zaman zaman izdihama dönüştü.

MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu Batman’da! Somer Sivrioğlu Batman mutfağında en sevdiği yemek

Batmanlıların sevgi gösterileriyle karşılanan ünlü şef, festivalin dikkat çeken konukları arasında yer aldı. Özellikle fotoğraf çektirmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk, etkinliğe damga vuran anlardan biri oldu.

SOMER ŞEF’İN EN SEVDİĞİ BATMAN YEMEKLERİ

Ünlü şef Somer Sivrioğlu, Batman’ın zengin mutfağına kayıtsız kalmadı. 4. Batman Gastronomi Festivali kapsamında kente gelen Somer Şef, Batman’ın yöresel yemekleri hakkında dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Batman mutfağındaki çeşitliliğe dikkat çeken Somer Şef, Büryani ve Sason ciğerini ayrı ayrı beğendiğini dile getirdi. Ünlü şef, “Büryani ayrı güzel, Sason ciğeri ayrı güzel. O kadar çok güzel yemeğiniz var ki; eğer kaçabilirsem ciğer şiş yiyeceğim” ifadelerini kullandı.

MasterChef’in ünlü şefi Somer Sivrioğlu Batman’da! Somer Sivrioğlu Batman mutfağında en sevdiği yemek

Somer Sivrioğlu’nun sözleri, Batman’ın gastronomi zenginliğini bir kez daha gündeme getirdi. Kentin yöresel lezzetlerini tatma fırsatı bulan ünlü şefin ciğer şişe de özel bir parantez açması dikkat çekti.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Balığa limon sıkılır mı? Somer Sivrioğlu'ndan balık tartışmasına nokta koyan yanıt!
ETİKETLER
#Somer Sivrioğlu
#Batman
#Batman Belediyesi
#4. Batman Gastronomi Festivali
#Büryani
#Magazin
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.