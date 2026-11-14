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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 19:56

Balığa limon sıkılır mı? Somer Sivrioğlu'ndan balık tartışmasına nokta koyan yanıt!

Balık sofralarının en çok tartışılan konularından biri olan “Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?” sorusu yeniden gündeme geldi. Ünlü şef Somer Sivrioğlu, balık tüketiminde limon kullanımıyla ilgili merak edilen soruya verdiği yanıtla dikkat çekti. Peki, balık yerken limon sıkmak doğru mu? İşte ünlü şefin balık ve limon ikilisine ilişkin değerlendirmesi…

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Editor
 Funda Aydın
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Balığa limon sıkılır mı? Somer Sivrioğlu'ndan balık tartışmasına nokta koyan yanıt!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
14.11.2026
saat ikonu 19:56
|
GÜNCELLEME:
14.11.2026
saat ikonu 19:56

Balık sofralarına oturulduğunda birçok kişinin ilk yaptığı şeylerden biri tabağındaki balığın üzerine sıkmak oluyor. Ancak bu alışkanlık, mutfak dünyasında yıllardır süren bir tartışmayı da beraberinde getiriyor. “Balığa limon sıkılır mı, sıkılmaz mı?” sorusu bu kez ünlü şef 'nun gündemine geldi.

BALIĞA LİMON SIKILIR MI SIKILMAZ MI?

Balık sofralarının vazgeçilmezi olan limon, yıllardır lezzet tartışmalarının merkezinde yer alıyor. Peki, balığa limon sıkılır mı, yoksa balığın doğal tadını korumak için limondan uzak mı durmak gerekir? Özellikle balık tüketmeyi sevenlerin merak ettiği bu sorunun yanıtı, balığın türüne ve hazırlanma şekline göre değişebiliyor.

Balığa limon sıkılır mı? Somer Sivrioğlu'ndan balık tartışmasına nokta koyan yanıt!

Limon, balığa ferah ve hafif ekşi bir tat katarken bazı kişiler balığın kendine özgü aromasının önüne geçtiğini düşünüyor. Pişirme sırasında değil, servis aşamasında kullanılan limon ise damak zevkine göre tercih edilebiliyor. Balık restoranlarında ve ev sofralarında sıkça karşılaşılan bu alışkanlık, mutfakta kişisel tercihlerle şekilleniyor. Peki, balığa limon sıkmanın doğru bir zamanı var mı?

SOMER ŞEF “ BALIĞA LİMON SIKILMAZ”

Somer Sivrioğlu, balık – limon ilişkisine son noktayı koydu. Ünlü şef katıldığı programında kendisine yöneltilen “ balığa limon sıkılır mı?” sorusuna net bir şekilde cevap verdi. Somer Şef, “ tercih meselesi ben sıkmam. Bir ’e limon sıkmak, bence dünyanın en asil balıklarından birine hakaret. Çünkü ben Nilüfer’in tadını almak isterim."

Balığa limon sıkılır mı? Somer Sivrioğlu'ndan balık tartışmasına nokta koyan yanıt!

"Salatasına sık salatasından limon tadını al ve karıştır. Küçük balığa limon sıkılabilir, limonun asıl olayı asit dengeleyici olması. Çok yağlı balıklarda hamsinin çok güzel olduğu zamanlarda limon sıkılabilir, çiğ balıklarda tercih edilebilir. Limon aynı zamanda asit özelliğinden kaynaklı olarak pişirici ve koruyucudur. Nilüfer, kalkan ve değerli balıklara, yani; balığın tadını almanız gereken yerde limon sıkmamalısınız.” sözleriyle açıkladı.

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