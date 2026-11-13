MasterChef’te Million Dollar Chicken Casserole nasıl yapılır? Milyon dolarlık tarif

Million Dollar Chicken Casserole tarifinin temelinde didiklenmiş tavuk eti ve kremamsı bir iç harç bulunuyor. Krem peynir, ekşi krema ve tavuk kreması çorbası gibi malzemeler, yemeğe yoğun bir kıvam kazandıran yaygın seçenekler arasında. Hazırlanan karışım fırın kabına alınıyor ve üzeri genellikle tereyağıyla buluşturulmuş kıtır kraker kırıntılarıyla kaplanıyor. Million Dollar Chicken Casserole, içinin yumuşak, üstünün ise çıtır kalmasıyla seviliyor. Peki, Million Dollar Chicken Casserole nasıl yapılır?

MİLLİON DOLLAR CHİCKEN CASSEROLE TARİFİ

Malzemeler

* 1 kutu (yaklaşık 300 g) kremalı tavuk çorbası (yapımı yorumda)

* ½ su bardağı (yaklaşık 110 g) lor peyniri

* ½ su bardağı (120 g) ekşi krema (Sour Cream)

* 115 g krem peynir (oda sıcaklığında)

* 1½ tatlı kaşığı Creole baharatı

* 1 tatlı kaşığı sarımsak tozu (ikiye bölünecek)

* ½ tatlı kaşığı soğan tozu

* 5 su bardağı didiklenmiş hazır fırınlanmış tavuk

* 1 yemek kaşığı ince kıyılmış taze maydanoz

* 30 adet tereyağlı yuvarlak kraker (Ritz gibi), ufalanmış

* 4 yemek kaşığı (60 g) tuzsuz tereyağı, eritilmiş

* 1 su bardağı rendelenmiş mozzarella peyniri

* 1 tatlı kaşığı ince dilimlenmiş taze soğan (isteğe göre)

MİLLİON DOLLAR CHİCKEN CASSEROLE NASIL YAPILIR?

1. Fırını önceden 175°C’ye ısıtın.

2. Orta boy bir karıştırma kabında kremalı tavuk çorbasını, lor peynirini, ekşi kremayı ve krem peyniri birleştirin.

3. Creole baharatını (karışım yorumda) sarımsak tozunun yarısını ve soğan tozunu ekleyin. Pürüzsüz ve homojen bir karışım elde edene kadar karıştırın.

4. Didiklenmiş tavuk etini ve ince kıyılmış maydanozu ekleyin. Tavuklar sosla tamamen kaplanana kadar nazikçe karıştırın.

5. Ayrı bir kapta ufalanmış krakerleri, eritilmiş tereyağını ve kalan sarımsak tozunu birleştirerek iyice karıştırın

6. Tavuklu karışımı yaklaşık 28 × 18 cm veya 23 cm kare fırın kabına eşit şekilde yayın.

7. Üzerine rendelenmiş mozzarella peynirini serpin. En üste tereyağlı kraker karışımını eşit şekilde dağıtın.

8. Fırın kabını, taşabilecek sosları yakalamak için alüminyum folyo serilmiş bir fırın tepsisine yerleştirin.

9. Önceden ısıtılmış 175°C fırında yaklaşık 35 dakika, üzerindeki krakerler altın sarısı renk alıp kenarları fokurdayana kadar pişirin.

10. Fırından çıkardıktan sonra üzerine ince doğranmış taze soğan serpip sıcak servis edin.