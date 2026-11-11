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Mavi Kadin Yemek Tarifleri
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Editor
 | Funda Aydın
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:03

MasterChef hamsili ekmek nasıl yapılır? Düzce’nin meşhur lezzeti herkesin merakını uyandırdı!

MasterChef’te gündeme gelen Düzce usulü hamsili ekmek, Karadeniz mutfağının kendine özgü lezzetlerini sevenlerin dikkatini çekti. Mısır ununun kendine has aromasıyla hamsinin lezzetini buluşturan yöresel yemek, klasik ekmek tariflerinden oldukça farklı. Peki, Düzce hamsili ekmek nasıl yapılır sorusuna yanıt arıyor. Peki, hamsili ekmeğin lezzetini belirleyen püf noktaları neler?

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Editor
 Funda Aydın
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MasterChef hamsili ekmek nasıl yapılır? Düzce’nin meşhur lezzeti herkesin merakını uyandırdı!
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
11.11.2026
saat ikonu 18:03
|
GÜNCELLEME:
11.11.2026
saat ikonu 18:03

hamsili ekmek, mutfağının sevilen yöresel yemekleri arasında bulunuyor. Tarifin temelinde ayıklanmış hamsi, mısır unu ve çeşitli yeşilliklerin bir araya gelmesi yer alıyor. Soğan, taze soğan, maydanoz ve isteğe göre farklı baharatlarla zenginleştirilen harç, ekmeğe kendine özgü aromasını veriyor. Düzce usulü hamsili ekmek, sıcak servis edildiğinde balığın lezzetini ve mısır ununun doyurucu dokusunu bir arada sunuyor. Peki, hamsili ekmek nasıl yapılır?

MASTERCHEF HAMSİLİ EKMEK TARİFİ

Gerekli malzeme

  • 500 g kılçıkları ayıklanmış hamsi
  • 500 g pırasa
  • 500 g pazı
  • 4 adet kuru soğan
  • 500 g mısır unu
  • 4 yemek kaşığı yoğurt
  • 1 adet yumurta
  • 1 çay bardağı sıvı yağ
  • 1 çay bardağı ılık su
  • 1 çay kaşığı karabiber
  • 1 çay kaşığı tuz
MasterChef hamsili ekmek nasıl yapılır? Düzce’nin meşhur lezzeti herkesin merakını uyandırdı!

MASTERCHEF HAMSİLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

  • Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarın. Yıkadıktan sonra süzgeçte bekleterek fazla suyunu süzdürün.
  • Pırasayı, pazıyı ve kuru soğanları ince ince doğrayın.
  • Geniş bir yoğurma kabına mısır ununu alın. Ilık suyu, yoğurdu, yumurtayı, sıvı yağı, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın.
  • Doğranmış sebzeleri ve hamsileri mısır unlu karışıma ilave edin. Bütün malzemeler eşit şekilde dağılıncaya kadar harmanlayın.
MasterChef hamsili ekmek nasıl yapılır? Düzce’nin meşhur lezzeti herkesin merakını uyandırdı!
  • Fırın tepsisini yağlayın. Hazırladığınız karışımı tepsiye aktararak üzerini düzeltin.
  • Önceden ısıtılmış 180°C fırında 40–45 dakika, üzeri güzelce kızarıp içi tamamen pişene kadar pişirin.
  • Fırından çıkardıktan sonra 10–15 dakika dinlendirin. Dilimleyerek servis edin.
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