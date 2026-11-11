MasterChef hamsili ekmek nasıl yapılır? Düzce’nin meşhur lezzeti herkesin merakını uyandırdı!

Düzce hamsili ekmek, Karadeniz mutfağının sevilen yöresel yemekleri arasında bulunuyor. Tarifin temelinde ayıklanmış hamsi, mısır unu ve çeşitli yeşilliklerin bir araya gelmesi yer alıyor. Soğan, taze soğan, maydanoz ve isteğe göre farklı baharatlarla zenginleştirilen harç, ekmeğe kendine özgü aromasını veriyor. Düzce usulü hamsili ekmek, sıcak servis edildiğinde balığın lezzetini ve mısır ununun doyurucu dokusunu bir arada sunuyor. Peki, MasterChef hamsili ekmek nasıl yapılır?

MASTERCHEF HAMSİLİ EKMEK TARİFİ

Gerekli malzeme

500 g kılçıkları ayıklanmış hamsi

500 g pırasa

500 g pazı

4 adet kuru soğan

500 g mısır unu

4 yemek kaşığı yoğurt

1 adet yumurta

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı ılık su

1 çay kaşığı karabiber

1 çay kaşığı tuz

MASTERCHEF HAMSİLİ EKMEK NASIL YAPILIR?

Hamsileri temizleyip kılçıklarını çıkarın. Yıkadıktan sonra süzgeçte bekleterek fazla suyunu süzdürün.

Pırasayı, pazıyı ve kuru soğanları ince ince doğrayın.

Geniş bir yoğurma kabına mısır ununu alın. Ilık suyu, yoğurdu, yumurtayı, sıvı yağı, tuzu ve karabiberi ekleyerek karıştırın.

Doğranmış sebzeleri ve hamsileri mısır unlu karışıma ilave edin. Bütün malzemeler eşit şekilde dağılıncaya kadar harmanlayın.